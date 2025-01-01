Nous joindre
Investissement de 1 M$

Un concessionnaire CFMoto s’installe à Saint-René

8 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un concessionnaire CFMoto, une marque chinoise de motos, de quads et de véhicules tout-terrain, ouvrira ses portes à Saint-René, d'ici la fin de l'année.

C'est ce qu'ont annoncé, par voie de communiqué de presse, les propriétaires du garage Axe Auto. «Je suis natif de Saint-René et c’est pour moi un rêve de pouvoir investir dans ma  municipalité. C’est un très grand bonheur de concrétiser ce projet ici, chez nous»,  a indiqué Gino Fortin, copropriétaire  avec Alain Roy et Jimmy Bolduc.

Il s'agit d'un investissement de plus d’un million de dollars pour mener d'importantes rénovations à leur établissement ainsi qu’un agrandissement de 2000 pieds carrés, en vue de l’implantation de la nouvelle concession. 

Les travaux sont déjà amorcés et l’ouverture officielle est prévue pour décembre prochain. À court terme, la nouvelle division Axe Récréatif, créée pour gérer la marque CFMoto, prévoit l’embauche de cinq nouveaux employés.

Avec le projet de l’Autel des 12 Cabochons, qui est en voie de réalisation dans l'ancienne église de la localité, les hommes d'affaires estiment que cela contribuera également à faire de Saint-René un véritable pôle économique et récréatif pour les amateurs de quad. «Nos deux projets sont étroitement liés: les clients pourront, d’un côté, accéder à une concession CFMoto et, de l’autre, profiter d’un relais accueillant. Avec le sentier de quad qui passe juste à côté du garage, c’est une occasion unique d’offrir aux clients des essais réalistes et une expérience complète», a conclu M. Fortin.

