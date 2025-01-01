Nous joindre
Ouverture en 2026

Construction d'un McDonald's à Saint-Joseph: les travaux progressent

durée 16h15
8 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les travaux de construction d'un restaurant McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce progressent bien.

L'édifice de la bannière prendra place sur l'avenue Guy-Poulin, près de l'intersection de la Route 276, non loin de l'autoroute Robert-Cliche.

Le resto partagera le bâtiment avec un dépanneur/essencerie Ultramar. Il comprendra 60 places assises, a indiqué la femme d'affaires Chantal Ross, propriétaire de tous les McDonald's de Saint-Georges, et qui opérera la franchise joseloise.

La date précise d'ouverture en 2026 n'est pas encore déterminée, puisque que le projet a pris un certain retard sur l'échéancier initial, a-t-elle indiqué lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

