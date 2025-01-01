Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vérifiez selon les commerces

Fête de l'Action de grâce: ouvert ou fermé?

durée 06h00
12 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Voici une vue d'ensemble non exhaustive de ce qui est ouvert ou fermé demain pour le jour de l’Action de grâce.

La plupart des épiceries des grandes chaînes seront ouvertes selon l'horaire habituel. Il en est de même pour les pharmacies.

Le Carrefour Saint-Georges sera ouvert de 9 h 30 à 17 h 30. Cependant, certaines boutiques et restaurants du centre commercial peuvent avoir des heures d’ouverture différentes. Prière de vérifier sur le site Web du Carrefour.

Les Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie-de-Beauce seront également ouvertes selon l'horaire habituel.

Les succursales de la Société des alcools de Québec (SAQ), comme celles de Saint-Georges (midi à 18 h), Sainte-Marie (midi à 17 h 30) et Beauceville (midi à 17 h 30) maintiendront leur horaire habituel.

De même, le point de vente à Saint-Georges de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera en opération selon l'horaire régulier.

Les commerces de détail qui vendent des biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) peuvent tous garder leur horaire habituel lors de l’Action de grâce. Mais, il est tout de même recommandé de vérifier auprès du commerce en question.

Toutes les banques seront fermées, ainsi que les bureaux gouvernementaux des trois paliers (municipal, provincial et fédéral).

Il n'y aura aucune audience au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce qui sera lui aussi fermé pour la journée.

Aussi, pour ne pas vous déplacer inutilement et vous retrouver devant des portes closes, il est préférable de vérifier si l'endroit où vous voulez vous rendre est ouvert ou fermé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Publié hier à 18h00

Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale. Maisons MCG, spécialisée dans la construction modulaire, suit de près le déploiement du programme Maisons Canada, annoncé plus tôt cette année ...

LIRE LA SUITE
Le Québec aurait besoin de plus de 100 000 travailleurs immigrants par an

Publié le 10 octobre 2025

Le Québec aurait besoin de plus de 100 000 travailleurs immigrants par an

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) pressent le gouvernement de hausser les seuils d’immigration dès 2026. Selon les deux organisations, le Québec devra accueillir 106 000 travailleurs immigrants supplémentaires chaque année pour répondre aux besoins des ...

LIRE LA SUITE
Deux nouveaux fonds offerts par le CEB

Publié le 9 octobre 2025

Deux nouveaux fonds offerts par le CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) offre deux nouveaux fonds stratégiques pour accélérer les projets et stimuler la croissance durable des entreprises du territoire.  Le premier est le Fonds Transition Technologique, qui a été conçu pour appuyer concrètement ces démarches d’innovation.  Il propose un prêt pouvant atteindre 25 000 $ par ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge