Fête de l'Action de grâce: ouvert ou fermé?

Voici une vue d'ensemble non exhaustive de ce qui est ouvert ou fermé demain pour le jour de l’Action de grâce.

La plupart des épiceries des grandes chaînes seront ouvertes selon l'horaire habituel. Il en est de même pour les pharmacies.

Le Carrefour Saint-Georges sera ouvert de 9 h 30 à 17 h 30. Cependant, certaines boutiques et restaurants du centre commercial peuvent avoir des heures d’ouverture différentes. Prière de vérifier sur le site Web du Carrefour.

Les Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie-de-Beauce seront également ouvertes selon l'horaire habituel.

Les succursales de la Société des alcools de Québec (SAQ), comme celles de Saint-Georges (midi à 18 h), Sainte-Marie (midi à 17 h 30) et Beauceville (midi à 17 h 30) maintiendront leur horaire habituel.

De même, le point de vente à Saint-Georges de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera en opération selon l'horaire régulier.

Les commerces de détail qui vendent des biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) peuvent tous garder leur horaire habituel lors de l’Action de grâce. Mais, il est tout de même recommandé de vérifier auprès du commerce en question.

Toutes les banques seront fermées, ainsi que les bureaux gouvernementaux des trois paliers (municipal, provincial et fédéral).

Il n'y aura aucune audience au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce qui sera lui aussi fermé pour la journée.

Aussi, pour ne pas vous déplacer inutilement et vous retrouver devant des portes closes, il est préférable de vérifier si l'endroit où vous voulez vous rendre est ouvert ou fermé.