Pour stimuler l’innovation et la relève 

Deux nouveaux fonds offerts par le CEB

durée 17h00
9 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Conseil économique de Beauce (CEB) offre deux nouveaux fonds stratégiques pour accélérer les projets et stimuler la croissance durable des entreprises du territoire. 

Le premier est le Fonds Transition Technologique, qui a été conçu pour appuyer concrètement ces démarches d’innovation. 

Il propose un prêt pouvant atteindre 25 000 $ par projet, sans intérêt pendant deux ans, puis au taux fixe de 5 % pour les trois années suivantes. L’aide s’adresse aux entreprises actives dans le secteur de la fabrication depuis au moins 24 mois, desservant une clientèle B2B et affichant un chiffre d’affaires minimal de 500 000 $. 

Aussi, comme le transfert d’entreprise est un enjeu majeur pour la vitalité économique de la région, l'organisme de développement économique met sur pied le Fonds Transition Relève, qui vise à faciliter la reprise d’entreprises existantes, en soutenant financièrement les repreneurs dans leur mise de fonds. 

Ce programme propose des prêts personnels ou à l’entreprise pouvant atteindre 25 000 $ pour un projet manufacturier et 12 500 $ pour un commerce ou un service. De ce montant, 25 % sont sans intérêt, tandis que 75 % portent un taux fixe de 5 %, pour un amortissement de 60 mois. Les candidats doivent posséder une formation ou une expérience pertinente, ainsi qu’une participation d’au moins 25 % dans l’entreprise reprise.  

«Les entrepreneurs beaucerons sont reconnus pour leur audace et leur capacité à se renouveler. Avec  ces deux fonds, nous voulons leur offrir des leviers financiers concrets pour franchir les prochaines étapes:  moderniser leurs opérations et assurer la continuité de leurs entreprises», a souligné Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce.

