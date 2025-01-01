Nous joindre
Édition 2026

Gala de l’entreprise beauceronne: dernier droit pour les candidatures

17 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

C'est le dernier droit pour envoyer les cahiers de candidature au 37e Gala de l’entreprise beauceronne, prévue le 23 mai 2026.

La date limite a été fixée au 24 octobre à minuit. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site web de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui organise l'événement. Vous pouvez vous y rendre directement en cliquant ici.

Les catégories sont les suivantes:

• Ambassadeur de marque
• Commerce de détail
• Jarret d’Or
• Éducation interordres
• Employé.e par excellence
• Entreprise agricole
• Entreprise familiale
• Implication sociale
• Innovation
• Aile Jeunesse
• Microentreprise
• Nouvelle entreprise
• Organisme communautaire
• Personnalité d’affaires de l’année
• Prix du public – Les saveurs d’ici
• Projet d’investissement
• Repreneuriat
• Services professionnels
• Honorifique

Rappelons que l'événement est sous la présidence d’honneur d'Hélène Méthot et Samuel Drouin, copropriétaires de Bérubé Audioprothésistes.

Comme par les années passées, le gala aura lieu Centre de congrès et hôtel Le Georgesville.

