Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

CEB, BCE et DENB

La Beauce appuie l'importance du Réseau Accès PME pour les entreprises

durée 11h00
16 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé les résultats nationaux des services de développement local des MRC pour l’année 2024, confirmant la contribution essentielle de ce réseau structuré et agile, regroupant plus de 450 professionnels aux quatre coins du Québec.

Dans la région de la Beauce, ce rôle est assuré conjointement par le Conseil économique de Beauce (CEB), Beauce-Centre Économique (BCE) et Développement  économique Nouvelle-Beauce (DENB). Ensemble, ces trois organisations soutiennent la vitalité économique du territoire, en accompagnant les entreprises à chaque étape de leur croissance et de leur transformation.

À l’image du dynamisme entrepreneurial bien connu de la région, les trois organisations de développement économique de la Beauce ont réalisé, en 2024, des interventions totalisant près de 1,9 M$ en financement. Ces appuis financiers ont permis de soutenir plus de 53 projets d’entrepreneurs, qu’il s’agisse de démarrage, d’expansion, de transfert ou d’innovation.

L’ensemble des aides financières accordées par les trois corporations ont généré près de 29,5 M$ d’investissements. Ces retombées économiques sont significatives puisque chaque dollar investi a permis de générer plus de 15 $ en investissements additionnels dans la région, confirmant l’effet de levier exceptionnel du soutien offert aux entreprises beauceronnes.

Une région mobilisée pour ses entreprises

Au-delà du financement, les équipes des trois organisations accompagnent quotidiennement les entrepreneurs dans leurs projets, qu’il s’agisse de croissance, de relève, de numérisation ou d’innovation technologique.

Parmi les initiatives structurantes récentes, on note la mise en place de Fonds pour la relève entrepreneuriale, la gestion de l’identité régionale VRAIment Beauce visant à attirer la main- d’œuvre, ainsi que le soutien technique accru aux projets de transformation numérique des PME locales."

« Ces résultats démontrent la puissance du modèle québécois en matière de développement économique local. À travers le Réseau Accès PME, nos équipes contribuent activement à la prospérité de la Beauce en accompagnant les entrepreneurs d’ici, en stimulant l’investissement et en favorisant la création d’emplois durables », a déclaré Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce, au nom des trois organisations partenaires.

À l’échelle provinciale, ce sont 11 841 projets d’entreprises accompagnés et plus de 7 000 emplois consolidés ou créés grâce aux Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS). Les retombées économiques sont majeures, avec près de 60 M$ injectés en capital et plus de 530 M$ d’investissements générés.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fête de l'Action de grâce: ouvert ou fermé?

Publié le 12 octobre 2025

Fête de l'Action de grâce: ouvert ou fermé?

Voici une vue d'ensemble non exhaustive de ce qui est ouvert ou fermé demain pour le jour de l’Action de grâce. La plupart des épiceries des grandes chaînes seront ouvertes selon l'horaire habituel. Il en est de même pour les pharmacies. Le Carrefour Saint-Georges sera ouvert de 9 h 30 à 17 h 30. Cependant, certaines boutiques et restaurants ...

LIRE LA SUITE
Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Publié le 11 octobre 2025

Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale. Maisons MCG, spécialisée dans la construction modulaire, suit de près le déploiement du programme Maisons Canada, annoncé plus tôt cette année ...

LIRE LA SUITE
Le Québec aurait besoin de plus de 100 000 travailleurs immigrants par an

Publié le 10 octobre 2025

Le Québec aurait besoin de plus de 100 000 travailleurs immigrants par an

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) pressent le gouvernement de hausser les seuils d’immigration dès 2026. Selon les deux organisations, le Québec devra accueillir 106 000 travailleurs immigrants supplémentaires chaque année pour répondre aux besoins des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge