La Beauce appuie l'importance du Réseau Accès PME pour les entreprises

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé les résultats nationaux des services de développement local des MRC pour l’année 2024, confirmant la contribution essentielle de ce réseau structuré et agile, regroupant plus de 450 professionnels aux quatre coins du Québec.

Dans la région de la Beauce, ce rôle est assuré conjointement par le Conseil économique de Beauce (CEB), Beauce-Centre Économique (BCE) et Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB). Ensemble, ces trois organisations soutiennent la vitalité économique du territoire, en accompagnant les entreprises à chaque étape de leur croissance et de leur transformation.

À l’image du dynamisme entrepreneurial bien connu de la région, les trois organisations de développement économique de la Beauce ont réalisé, en 2024, des interventions totalisant près de 1,9 M$ en financement. Ces appuis financiers ont permis de soutenir plus de 53 projets d’entrepreneurs, qu’il s’agisse de démarrage, d’expansion, de transfert ou d’innovation.

L’ensemble des aides financières accordées par les trois corporations ont généré près de 29,5 M$ d’investissements. Ces retombées économiques sont significatives puisque chaque dollar investi a permis de générer plus de 15 $ en investissements additionnels dans la région, confirmant l’effet de levier exceptionnel du soutien offert aux entreprises beauceronnes.

Une région mobilisée pour ses entreprises

Au-delà du financement, les équipes des trois organisations accompagnent quotidiennement les entrepreneurs dans leurs projets, qu’il s’agisse de croissance, de relève, de numérisation ou d’innovation technologique.

Parmi les initiatives structurantes récentes, on note la mise en place de Fonds pour la relève entrepreneuriale, la gestion de l’identité régionale VRAIment Beauce visant à attirer la main- d’œuvre, ainsi que le soutien technique accru aux projets de transformation numérique des PME locales."

« Ces résultats démontrent la puissance du modèle québécois en matière de développement économique local. À travers le Réseau Accès PME, nos équipes contribuent activement à la prospérité de la Beauce en accompagnant les entrepreneurs d’ici, en stimulant l’investissement et en favorisant la création d’emplois durables », a déclaré Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce, au nom des trois organisations partenaires.

À l’échelle provinciale, ce sont 11 841 projets d’entreprises accompagnés et plus de 7 000 emplois consolidés ou créés grâce aux Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS). Les retombées économiques sont majeures, avec près de 60 M$ injectés en capital et plus de 530 M$ d’investissements générés.