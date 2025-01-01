Nous joindre
13e gala d'affaires de la Chambre de commerce et d’industrie

Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce

17 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

C’est devant plus de 360 personnes, issues du monde des affaires, que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, son 13e Gala des Perséides.

Sous le thème Coopérer, s’engager, innover, cette soirée de reconnaissance a permis de mettre en lumière la réussite, le leadership et la créativité des entreprises et des gens d’affaires de la région.

L'événement était sous la coprésidense d’honneur d'Estelle Lehoux et Steeve Ouellet.

Pas moins de 36 entreprises finalistes étaient en lice dans 16 catégories, et 16 trophées  Perséides ont été remis aux lauréats qui se sont distingués par leur contribution exceptionnelle au dynamisme économique de la Nouvelle-Beauce.  

Voici la liste des lauréats 2025 par catégorie:

Entreprise de l’année
Club de golf Sainte-Marie

Prix Ambassadeur
Chantal Gravel  

Prix Coup de cœur
Samuel Vachon  

Environnement et développement durable
Le Domaine Taschereau – Parc nature  

Manufacturier
Revtech Systèmes  

Entreprise citoyenne engagée dans son milieu
Productiv

Organisme et entreprise d’économie sociale
Club Kiwanis  Sainte-Marie  

Entreprise de services et commerce au détail – 20 employés et moins
SoluScan 3D  

Entreprise de services et commerce au détail – 21 employés et plus
Christian Marcoux Cuisine et mobilier design  

Construction
Gabion Express  

Innovation
Jyga Technologies 

Nouvelle entreprise et nouveau travailleur autonome
Saindoux Restaurant BBQ  

Relève en entreprise
Les Prétentieux X Imago  

Jeune professionnel de l’année
Francis  Langevin - Elecal  

Leadership au masculin
Vincent Roy – Gabion Express  

Leadership au féminin
Jade  Cantin – Cantin Cabinet Conseils  

«Le Gala des Perséides est bien plus qu’une remise de prix, c’est un moment pour faire briller nos entrepreneurs, célébrer leur résilience et leur créativité, et souligner leur apport essentiel à la vitalité de notre territoire. Ces hommes et ces femmes sont les véritables  bâtisseurs de notre région», a livré Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB, dans son message de la soirée.

