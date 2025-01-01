13e gala d'affaires de la Chambre de commerce et d’industrie
Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce
Entreprise de l’année — Club de golf Sainte-Marie
Prix Ambassadeur — Chantal Gravel
Prix Coup de cœur — Samuel Vachon
Environnement et développement durable — Le Domaine Taschereau/Parc nature
Manufacturier — Revtech Systèmes
Entreprise citoyenne engagée dans son milieu — Productiv
Organisme et entreprise d’économie sociale — Club Kiwanis Sainte-Marie
Entreprise de services et commerce au détail/20 employés et moins — SoluScan 3D
Entreprise de services et commerce au détail /21 employés et plus — Christian Marcoux Cuisine et mobilier design
Construction — Gabion Express
Innovation — Jyga Technologies
Nouvelle entreprise et nouveau travailleur autonome — Saindoux Restaurant BBQ
Relève en entreprise — Les Prétentieux X Imago
Jeune professionnel de l’année — Francis Langevin/Elecal
Leadership au masculin — Vincent Roy/Gabion Express
Leadership au féminin — Jade Cantin/Cantin Cabinet Conseils
C’est devant plus de 360 personnes, issues du monde des affaires, que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, son 13e Gala des Perséides.
Sous le thème Coopérer, s’engager, innover, cette soirée de reconnaissance a permis de mettre en lumière la réussite, le leadership et la créativité des entreprises et des gens d’affaires de la région.
L'événement était sous la coprésidense d’honneur d'Estelle Lehoux et Steeve Ouellet.
Pas moins de 36 entreprises finalistes étaient en lice dans 16 catégories, et 16 trophées Perséides ont été remis aux lauréats qui se sont distingués par leur contribution exceptionnelle au dynamisme économique de la Nouvelle-Beauce.
Voici la liste des lauréats 2025 par catégorie:
«Le Gala des Perséides est bien plus qu’une remise de prix, c’est un moment pour faire briller nos entrepreneurs, célébrer leur résilience et leur créativité, et souligner leur apport essentiel à la vitalité de notre territoire. Ces hommes et ces femmes sont les véritables bâtisseurs de notre région», a livré Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB, dans son message de la soirée.