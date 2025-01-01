Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce

C’est devant plus de 360 personnes, issues du monde des affaires, que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, son 13e Gala des Perséides.

Sous le thème Coopérer, s’engager, innover, cette soirée de reconnaissance a permis de mettre en lumière la réussite, le leadership et la créativité des entreprises et des gens d’affaires de la région.

L'événement était sous la coprésidense d’honneur d'Estelle Lehoux et Steeve Ouellet.

Pas moins de 36 entreprises finalistes étaient en lice dans 16 catégories, et 16 trophées Perséides ont été remis aux lauréats qui se sont distingués par leur contribution exceptionnelle au dynamisme économique de la Nouvelle-Beauce.

Voici la liste des lauréats 2025 par catégorie:

Entreprise de l’année

Club de golf Sainte-Marie

Prix Ambassadeur

Chantal Gravel

Prix Coup de cœur

Samuel Vachon

Environnement et développement durable

Le Domaine Taschereau – Parc nature

Manufacturier

Revtech Systèmes

Entreprise citoyenne engagée dans son milieu

Productiv

Organisme et entreprise d’économie sociale

Club Kiwanis Sainte-Marie

Entreprise de services et commerce au détail – 20 employés et moins

SoluScan 3D

Entreprise de services et commerce au détail – 21 employés et plus

Christian Marcoux Cuisine et mobilier design

Construction

Gabion Express

Innovation

Jyga Technologies

Nouvelle entreprise et nouveau travailleur autonome

Saindoux Restaurant BBQ

Relève en entreprise

Les Prétentieux X Imago

Jeune professionnel de l’année

Francis Langevin - Elecal

Leadership au masculin

Vincent Roy – Gabion Express

Leadership au féminin

Jade Cantin – Cantin Cabinet Conseils

«Le Gala des Perséides est bien plus qu’une remise de prix, c’est un moment pour faire briller nos entrepreneurs, célébrer leur résilience et leur créativité, et souligner leur apport essentiel à la vitalité de notre territoire. Ces hommes et ces femmes sont les véritables bâtisseurs de notre région», a livré Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB, dans son message de la soirée.