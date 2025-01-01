Nous joindre
Nomination de Jean-Pierre Thabet à la présidence

Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

durée 13h00
17 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après plus de 40 ans à la tête de l’entreprise qu'il a fondée, Pierre Thabet passe le flambeau à son fils, Jean-Pierre Thabet, en le nommant président et chef de la direction du manufacturier de planchers de bois franc Mirage.

«Il est prêt à poursuivre notre histoire et à mener l’entreprise vers de nouveaux sommets», a signalé le paternel, dans le communiqué d'annonce.

Pour Jean-Pierre Thabet, qui oeuvre au sein de la compagnie depuis 20 ans, ce nouveau rôle représente à la fois un honneur et une responsabilité. «Je m’engage à relever ce nouveau défi et à saisir de nouvelles opportunités tout en protégeant nos  valeurs fondamentales et en demeurant un véritable expert du bois. Nous sommes fiers de fabriquer nos  produits en Amérique du Nord et de concentrer nos efforts sur le marché nord-américain.» 

Le fabricant Mirage, dont le siège social est établi à Saint-Georges, compte près de 750 employés répartis dans cinq usines, avec plus de 1 200 détaillants à travers l’Amérique du Nord.

 

