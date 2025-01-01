Quelles perspectives économiques pour 2026?

Le Conseil économique de Beauce tenait ce jeudi matin son déjeuner-conférence annuel sur les Perspectives économiques 2026, animé par Étienne Nadeau (Sun Life) accompagné de Pierre Cléroux (BDC) et Nicolas Vaugeois (Fiera Capital).

« Dans la dernière année, on le sait, il s’est passé beaucoup de choses du côté de l’économie. Personne aurait pu prévoir la pluie de tarifs douaniers du président Trump qui a un peu joué sur nos partenaires commerciaux et qui a ralenti l’économie mondiale », a mentionné l’animateur en ouverture.

En ce sens, les conversations se sont concentrées sur les impacts des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, la situation économique du Canada et les perspectives pour la prochaine année.

Les deux invités ont expliqué que, évidemment, la hausse des tarifs douaniers a représenté un important défi pour le pays, la province et la région au cours de la dernière année. « Selon le marché des actions, on est pas vraiment dans un ralentissement économique. Cependant, la hausse des tarifs imposée par le président américain a eu des conséquences », a mentionné Nicolas Vaugeois. « Oui on observe un ralentissement économique à travers le monde, mais du côté américain on commence à voir des signes aussi de ralentissement à cause du marché de l’emploi qui se resserre. »

Selon le professionnel, les élections de mi-mandat aux États-Unis donneront l’opportunité à Donald Trump d’être moins agressif et ce sera un avantage pour le Canada.

Repenser la chaîne d'approvisionnement

Les entreprises canadiennes ont commencé à revoir leur chaîne d’approvisionnement et ont diminué les importations provenant des États-Unis. Entre les tarifs douaniers de Donald Trump et les contre-tarifs mis en place par le Canada, il est de plus en plus pertinent de se tourner vers les produits d’ailleurs. « Donc on voit beaucoup d'entreprises qui essaient de remplacer les produits qu'elles importaient avant des États-Unis par des produits canadiens », a précisé Pierre Cléroux. « C'est une excellente nouvelle parce que non seulement ça met un petit peu la pression sur les États-Unis et surtout ça crée de l'activité économique au Canada. » Il faut noter toutefois, ajoute-t-il, que c’est plus facile pour certains secteurs manufacturier que d’autres.

Le budget du Canada annoncé dernièrement va aussi dans ce sens. Par exemple, jusqu’à 3,5% du PIB seront investis dans les stratégies industrielles de défense. Et pour ce faire, le gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle chaîne d’approvisionnement canadien.

De plus, le projet d’agrandissement du port de Montréal permettra de développer les exportations dans le monde.

Mentionnons que dans son budget, le Canada prévoit également un investissement de 13 milliards de dollars dans les maisons du pays.

Accord Canada-États-Unis-Mexique de 2026

D’après Nicolas Vaugeois, 2026 sera une année importante dans les négociations de l’accord Canada-États-Unis-Mexique. « Ce sera important qu’ils s'entendent, sinon le contrat devra être revisité chaque année et on ne veut pas ça », a-t-il appuyé.

L’enjeu sera notamment d’éviter que la Chine puisse passer par le Mexique pour importer aux États-Unis. Pierre Cléroux a confiance en la position du Canada. « Nous sommes les premiers clients des Américains. (...) On achète deux fois plus que les Chinois. On est donc important et c’est pour ça que finalement, il y a moins de tarifs qu’annoncé en février. »

Immigration et chômage

Le taux de chômage du Québec est à 5,3%, le plus faible au pays. C’est donc une bonne nouvelle pour la population qui ne manque pas d’emploi. Cependant cela représente un enjeu pour les entreprises.

En effet, cette situation met une pression sur les salaires et présente des difficultés de recrutement pour les entreprises. D’autant que la situation devrait être similaire en 2026, suite aux mesures d’immigrations limitant grandement le nombre de nouveaux arrivants.

Les deux invités encouragent donc les entreprises à investir dans l’automatisation et l’intelligence artificielle, afin de ne pas perdre en productivité.

Prévisions pour 2026

Pierre Cléroux (BDC) et Nicolas Vaugeois (Fiera Capital) se sont montrés plutôt mitigés pour les prévisions économiques de 2026.

Voici les conclusions de Nicolas Vaugeois:

PIB réel: 1% Québec et 1% Canada

Taux de chômage: 6% Québec et 7.5% Canada

Inflation: 1.5-2.5% au Québec et 1.5%-2.5% Canada

Dollar canadien: 0.7-0.75

Taux directeur: 2%

Voici les conclusions de Pierre Cléroux:

PIB réel: 0.8% Québec et 1% Canada

Taux de chômage: 5.4% Québec et 6.8% Canada

Inflation: 2.7% au Québec et 2% Canada

Dollar canadien: 0.7-0.72

Taux directeur: 2,25%

La croissance potentielle du Canada est à 2%, ça veut dire que, comme leurs prévisions sont à 1%, le pays est en dessous de ses capacités. « Imaginez que dans votre entreprise vous avez une croissance de vos revenus économiques, mais pas autant que votre capacité de production. Cela veut dire que le taux de chômage pourrait continuer d’augmenter. On est pas en récession, mais on est pas dans une période de croissance forte », a conclu Pierre Cléroux.