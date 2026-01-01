L'usine Bestar ferme ses portes à Lac-Mégantic

Le fabricant de meubles Bestar, situé à Lac-Mégantic, a annoncé ce jeudi 30 avril la fermeture immédiate de ses activités de fabrication, entraînant la perte de 175 emplois syndiqués et cadres.

Même si Lac-Mégantic ne se trouve pas en Beauce, cette décision touche une région voisine et un secteur manufacturier bien présent dans l’économie de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie.

L’annonce a été faite par le Groupe eSolutions, qui regroupe Bush Business Furniture, Bush Furniture et Bestar. L’entreprise a indiqué que la Fédération des caisses Desjardins du Québec, à titre de prêteur et d’agent administratif pour le syndicat de prêteurs, devrait présenter une requête ce lundi 4 mai devant la Cour supérieure du Québec afin de nommer PricewaterhouseCoopers Inc. comme séquestre.

Dans son communiqué, eSolutions indique que sa situation financière s’est « considérablement détériorée depuis 2021 ». L’entreprise évoque notamment la baisse de la demande des consommateurs après la pandémie, la concurrence accrue de compétiteurs étrangers, des contraintes persistantes de trésorerie et l’imposition de droits de douane par le gouvernement américain depuis 2024.

Selon l’entreprise, plusieurs options ont été étudiées au cours des derniers mois, dont une restructuration ou une vente. Aucune solution viable n’aurait toutefois été trouvée pour permettre la poursuite des activités ou la vente de l’entreprise.

« La Société a cessé ses activités de fabrication, avec effet immédiat », peut-on lire dans le communiqué.

La liquidation entraînera des pertes d’emplois dans l’ensemble de l’entreprise. Certaines cessations d’emploi prennent effet immédiatement, tandis que d’autres employés demeureront temporairement en poste pour soutenir le processus.

Une entreprise historique pour Lac-Mégantic

Fondée en 1948, Bestar occupe une place importante dans l’histoire économique de Lac-Mégantic. La mairesse de la Ville, Julie Morin, a réagi en soulignant le poids de cette annonce pour la communauté.

« Aujourd’hui, il y a un nuage sous le soleil de Lac-Mégantic. À 10h ce matin (jeudi), l’entreprise eSolution, mieux connu ici sous le nom de Bestar, a annoncé sa fermeture », a-t-elle écrit.

Elle a rappelé que l’entreprise représentait un pilier local depuis plusieurs décennies. « Bestar, c’est un pilier économique de notre ville et de notre région depuis 1948. Aujourd’hui, ce sont 175 employés syndiqués et cadres qui retournent à la maison. C’est terrible. Nos pensées sont avec vous aujourd’hui! »

La mairesse a également indiqué que les partenaires du milieu devaient se réunir rapidement pour soutenir les travailleurs touchés et évaluer les possibilités de relance, si une occasion se présentait. « Bestar, depuis près de 80 ans, anime notre communauté. Cette communauté qui, aujourd’hui, n’a pas envie de baisser les bras. Gardons espoir… »

De son côté, le député de Mégantic à l’Assemblée nationale, François Jacques, a lui aussi réagi à la fermeture de l’entreprise, en exprimant sa solidarité envers les travailleurs et leurs familles.

« J’ai une pensée sincère pour les travailleurs touchés, dont plusieurs sont des amis proches ou les enfants de mes amis. Mes pensées accompagnent également la famille Tardif, ainsi que toute la population de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit. »

Selon lui, Bestar demeure une entreprise importante pour la région, malgré les difficultés des dernières années. « Bestar est une entreprise importante pour notre région et un bon citoyen corporatif. Elle a su faire preuve de résilience et se relever à plusieurs reprises au cours de ses 75 années d’existence. »

Le député insiste aussi sur la nécessité de distinguer les différentes entités impliquées, soit eSolutions, Bush aux États-Unis et Bestar à Lac-Mégantic. Il affirme être en discussion depuis plusieurs mois avec la direction locale.

« Le syndic PwC devra s’appuyer sur l’expertise des gens en place afin de trouver une solution pour la vente des actifs de l’entreprise, permettant une reprise de la production avec de nouveaux investisseurs, tout en maintenant les emplois à Lac-Mégantic. »

Le Syndicat Unifor, représentant plusieurs salariés de l'usine, a également commenté cette fermeture, demandant au gouvernement fédéral d'intervenir.

« Ottawa a les leviers pour intervenir et a démontré sa capacité à se mobiliser rapidement et efficacement pour faire face à des crises sectorielles qui affectent l'économie industrielle du pays. L'annonce du ministre Champagne la semaine dernière sur le lancement d'une enquête de sauvegarde concernant les importations à faible coût dans ce secteur représente un pas dans la bonne direction. Maintenant, il faut accélérer cette démarche et tout faire pour protéger les bons emplois au pays », a affirmé Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Le syndicat, présent également dans l'usine Tafisa de Lac-Mégantic, estime que c'est toute une filière industrielle qui est touchée et que d'autres potentielles répercussions seraient à craindre dans la région.

« Quand des entreprises ferment coup sur coup, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un environnement économique extrêmement difficile où les entreprises doivent composer avec des conditions d'accès aux marchés qui se détériorent, sans compter les pratiques de dumping qui prennent de l'ampleur, notamment en provenance d'Asie », a ajouté Daniel Cloutier, le directeur québécois d'Unifor.

Une possible offre d’achat toujours sur la table ?

Malgré l’annonce de la fermeture et le processus de liquidation envisagé, une porte demeurerait entrouverte. Selon les informations rapportées par Radio-Canada, une offre d’achat sérieuse visant le maintien des emplois et la poursuite des activités serait toujours sur la table. Des investisseurs de la région seraient toujours en négociation.

Cette possibilité n’a toutefois pas été confirmée par le Groupe eSolutions, qui indique pour l’instant que la liquidation des activités et la vente des actifs constituent la seule option viable dans le contexte actuel.

Cette fermeture représente un choc important pour Lac-Mégantic et la MRC du Granit, mais elle résonne aussi dans les régions voisines, dont la Beauce, où le secteur manufacturier occupe une place centrale dans l’économie.