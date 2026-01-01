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Les écarts se maintiennent dans la région

Nouveau bond à la hausse du prix de l’essence

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1 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le prix de l'essence a repris à la hausse depuis hier, alors que les analystes du marché prévoient que l'augmentation pourrait se poursuivre encore dans les prochaines semaines.

D'ailleurs, le cap fatidique des deux dollars le litre a été franchi dans la région métropolitaine, avec une moyenne de 202,9 ¢/litre.

En Beauce, les écarts se maintiennent sur le territoire, selon la localité dans laquelle on fait le plein.

Ainsi, selon les données du site Essence Québec ce matin, et en comparaison avec notre dernier relevé publié le 23 avril, les 14 stations-services de Saint-Georges affichaient un prix de 191,2 ¢/litre (+ 3 ¢).

À Beauceville, les quatre essenceries s'accordaient à 188,2 ¢/litre (+ 10 ¢).

Même unisson des neuf stations mariveraines: 189,2 ¢/litre (+ 6 ¢)

L'offre à la pompe la moins chère en Beauce se retrouve encore chez les quatre détaillants de Saint-Lambert-de-Lauzon, et Harnois Énergies Esso de Saint-Isidore avec 174,9 ¢/litre, le même prix que celui relevé le 23 avril.

Quant au carburant diesel, il s'est aussi accru en moyenne de 14 sous du litre (233,9).

 

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