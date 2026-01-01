Campagne Coopère-Don: un objectif ambitieux de 100 000 $

C'est du 1er mai au 15 juin que se déroulera la 5e campagne philanthropique Coopère-Don d’Avantis Coopérative, qui a comme «objectif ambitieux» de récolter une somme de 100 000 $.

Si le montant de la collecte sera versé au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région, cette année, Avantis souhaite notamment offrir un appui marqué à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, dans le cadre de la campagne majeure de financement de l'organisme.

Dans la région immédiate, des sommes iront à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, et à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

«Pour Avantis, redonner n’est pas un geste ponctuel: c’est une façon concrète de s’impliquer auprès des gens et des organisations qui font vivre nos milieux. Avec Coopère Don, nos coéquipiers se mobilisent encore une fois et chacun peut contribuer par les différentes opportunités créées en cours d’année, comme la vente interne de nos outils informatiques désuets ou encore par la retenue salariale», a précisé le chef de la direction, Michel Delisle.

Tous les secteurs d’affaires de la coopérative contribueront à la campagne, en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. Pour les intéressés, il sera possible, cette année encore, d’effectuer un don en ligne sur la boutique Avantis.

Rappelons que l'an dernier, cette initiative avait permis de récolter un montant de 90 000 $.