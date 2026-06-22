Selon Statistique Canada
L'inflation a atteint 3,2 % en mai au pays
L'inflation a augmenté de 3,2 % d'une année à l'autre en mai au pays, selon Statistique Canada, en hausse par rapport à la progression de 2,8 % observée en avril.
L'agence fédérale attribue cette hausse sur un an aux prix élevés de l'essence. L'inflation n'avait pas dépassé 3,0 % depuis la fin 2023 à l'échelle nationale.
Au Québec, l'inflation s'est établie à 3,6 % en mai, en hausse par rapport à 3,0 % en avril.
Les prix de l'essence ont augmenté pour un troisième mois consécutif en mai en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les progrès vers un accord de paix ont cependant permis une baisse des prix à la pompe ces dernières semaines.
Pour leur part, les prix du transport aérien se sont accrus de 7,4 %, alors que les compagnies aériennes devaient composer avec une augmentation de leurs coûts opérationnels, particulièrement ceux liés au kérosène.
Les prix des aliments achetés en magasin ont progressé de 4,3 %, notamment en raison d'une augmentation des prix des fruits et des légumes frais.
Les prix des tomates ont connu un bond vertigineux de 45,2 %, ce que Statistique Canada attribue à des conditions de culture difficiles et aux droits de douane américains qui ont freiné la production au Mexique.
À 3,2 %, l'inflation a été plus élevée en mai que ce à quoi s'attendaient les économistes. Ces derniers anticipaient une hausse de 3,0 % d'une année à l'autre.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Plus de 100 000 $ récoltés au 29e Tournoi de golf de Mirage
Une somme totalisant 101 776 $ a été amassée dans le cadre du 29e Tournoi de golf de l'entreprise Mirage et ses partenaires, qui s'est tenu le 10 septembre. Ce sont quelque 183 participants qui se sont réunis sur le terrain pour joindre l’utile à l’agréable et contribuer à cette cause. Le montant a été réparti dans sept organismes du ...LIRE LA SUITE
L'Aile Jeunesse de Saint-Georges finaliste aux Grands prix de la relève d'affaires
L'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Georges s'est classée parmi les trois finalistes dans la catégorie Jeune chambre et Aile jeunesse régionale de l'année, lors des Grands prix de la relève d'affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), ce vendredi 11 septembre, à l'Hôtel ...LIRE LA SUITE
Près de 4 000 visiteurs à la 14e Expo forestière et acéricole de Beauce
La 14e édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce, présentée le dimanche 13 septembre à la Polyvalente de Saint-Georges, a connu un franc succès. Profitant d’une météo idéale, près de 4 000 personnes ont visité le site au cours de la journée . Organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ...LIRE LA SUITE