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Revtech Systèmes souligne ses 10 ans à Sainte-Marie

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30 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Revtech Systèmes, entreprise établie à Sainte-Marie, a souligné son 10e anniversaire le vendredi 19 juin dernier. Pour marquer cette étape, l’entreprise a réuni ses employés, leurs familles ainsi que ses fondateurs dans le cadre d’une journée comprenant notamment un tournoi de golf, une présentation du bilan de la dernière année, un gala de reconnaissance et des activités familiales.

Fondée en 2016 par Alexandre Paré et Sébastien Blanchette, Revtech Systèmes œuvre dans le domaine de la robotique industrielle, de l’automatisation, de la vision artificielle et de l’intelligence artificielle.

Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a réalisé plus de 160 projets dans différents secteurs, dont le bois, le pharmaceutique, l’alimentaire, les plastiques, la fibre de verre, la transformation métallique et le secteur institutionnel.

La célébration du 10e anniversaire a aussi permis de revenir sur les défis rencontrés depuis les débuts de l’entreprise et sur le développement de son expertise technologique au Québec.

« Lorsque nous avons fondé Revtech il y a dix ans, nous pensions savoir dans quoi nous nous embarquions… mais la réalité nous a rapidement démontré que le parcours serait rempli de défis. Heureusement, nous avons eu la chance d'être entourés de personnes extraordinaires, employés, clients et partenaires qui ont contribué à bâtir l'entreprise que nous sommes aujourd'hui », a souligné Alexandre Paré, cofondateur de Revtech Systèmes.

Il a également mentionné que l’entreprise aborde les prochaines années avec l’objectif de poursuivre son développement dans le domaine des technologies manufacturières.

En dix ans, Revtech Systèmes dit avoir développé une expertise liée à l’intégration de cellules robotiques, à la vision artificielle, à l’intelligence artificielle et à l’analyse de données.

L’entreprise souhaite aussi continuer à investir dans le développement de son équipe au cours des prochaines années.
 

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