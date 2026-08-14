Les entreprises parient que Trump cédera sur sa menace de nouveaux droits de douane

Alors que le délai fixé par le président américain Donald Trump pour l’application des derniers droits de douane touche à sa fin, les entreprises préfèrent adopter une attitude attentiste plutôt que de précipiter leurs expéditions vers les États-Unis pour passer la ligne d’arrivée in extremis, selon des experts du secteur.

Une nouvelle série de droits de douane de 50 % sur près de 20 milliards $ de produits canadiens, allant des produits laitiers aux vestes en duvet, doit entrer en vigueur le 19 août.

Contrairement à la plupart des autres droits de douane instaurés par le président Trump, ces mesures ne prévoiront pas d’exemption pour les marchandises conformes à l’accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, plus connu sous le nom d’ACEUM.

Néanmoins, Janine Harker, qui dirige la Société canadienne des courtiers en douane, affirme que les chefs d’entreprise ont évité d’anticiper leurs expéditions et ont adopté une attitude d’«attente vigilante».

Les entreprises attendent avec impatience de voir si le président se montrera fidèle à sa propension perçue à bluffer ou à revenir sur ses promesses en matière de droits de douane, ce qui a donné naissance à l’acronyme «TACO» («Trump Always Chickens Out», soit «Trump se défile toujours»).

L’été dernier, les détaillants et les exportateurs du monde entier se sont précipités pour devancer les échéances tarifaires américaines, mais, selon des experts, les expéditeurs canadiens semblent désormais plus insensibles à ces turbulences commerciales, tout en se préparant au pire en évaluant les répercussions financières potentielles.

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne