Vingt récipiendaires au Gala reconnaissance de Saint-Côme–Linière

Quelque 20 statuettes ont été distribuées dans le cadre du 2e Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce de Saint-Côme-Linière.

L'événement biennal s'est déroulé le samedi 27 juin, devant plus de 200 personnes réunies à l'aréna de la municipalité, pour souligner le parcours d'entreprises établies, celles de la relève ainsi que l'engagement remarquable de personnes qui contribuent au développement de leur communauté.

Au cours de la soirée, la majorité des 20 trophées Reconnaissances, fabriqués par l'entreprise Métal Duquet, ont été décernées par les passeurs, soit les gagnantes et gagnants de la même catégorie, lors de l'édition 2024.

Voici les récipiendaires 2026:

Agro-forestier

Ferme Holannyk – Ferme familiale située sur la route Kennedy abritant un troupeau laitier de 100 bêtes, transféré de génération en génération depuis 1961.

Santé, Beauté, Bien-être

Espace petite fleur – L’entreprise de soins a vu le jour en octobre 2024.

Employé

Marco Guay – Pour ses 20 ans de service chez Poulin Expert et son engagement professionnel.

Entrepreneur secteur construction

Construction Jo & Fils – Depuis 2023, cet entrepreneur dévoué et à l’écoute des besoins de ses clients et pour son travail acharné et ses efforts remarquables.

Personnalité inspirante

Chantale Lebel (Entrepôt SJC) – Son leadership remarquable est recherché et son implication active au sein de la municipalité dans divers comités et évènements.

Grande entreprise de choix

Excavation Paul Jacques – Depuis plus de 50 ans, cette entreprise fait partie du paysage de Saint-Côme Linière, c’est avec enthousiasme que la 3e génération s’est jointe pour faire prospérer la compagnie et assurer sa pérennité.

Entreprise de services

Marché Saint-Côme – Depuis six ans, l’innovation est au cœur de cette entreprise de service. Plusieurs emplois ont été créés et la relation sincère avec la clientèle fait toute la différence.

Alimentaire

Marché Saint-Côme – Depuis janvier 2020, c’est un lieu de proximité où la qualité et le service sont au cœur de tout. En 2025, l’arrivée de deux nouvelles associées a marqué une étape importante dans la croissance de cette entreprise.

Nouvelle entreprise

Boutique Arts et Cristaux / Espace Bohème – Né d’un rêve il y a plus de trois ans, cet endroit accueille chaque personne dans la douceur, la chaleur et la bienveillance.

Jeunes entrepreneurs

J. Pouliot Productions inc. (Julien Pouliot) – La mission de ce jeune entrepreneur : capturer les moments qui suscitent des émotions fortes. Comprendre la réalité de chaque client pour lui créer une vidéo à la hauteur de ses attentes.

Athlète féminine

Kellyane Poulin – Meilleure gardienne de but lors du tournoi de Saint-Augustin, jouer depuis six ans dans le 3A avec des gars, faire preuve de leadership en signant collégial 1A pour le Cégep de Limoilou, recevoir la bourse de la fondation ALEO qui regroupe les 50 meilleurs athlètes au Québec tous sports confondus.

Athlète masculin

Jessy Landry – Il s’est distingué par ses performances constantes en participant à plus de 20 combats. Sa préparation rigoureuse et son respect envers ses adversaires font de lui un jeune espoir prometteur en boxe. Sa progression lui a permis de se qualifier pour le Championnat canadien de boxe à Calgary. Il a terminé parmi les 8 meilleurs boxeurs du Canada dans sa catégorie. Absent lors de la remise du prix, car il avait un engagement pour un combat professionnel au gala de Jean Pascal.

Bénévole (Événement)

Olivier Bélanger pour Roule ton hood – Sa disponibilité et son sens des responsabilités ont grandement contribué aux succès de cette activité cyclosportive. Ses initiatives et sa générosité et son attitude font de lui un modèle inspirant.

Bénévole (Sport)

Parisse Parent – Présidente fondatrice du club de patinage artistique de Saint-Côme il y a 36 ans, elle a occupé tous les postes. Aujourd’hui encore, elle s’implique auprès de Patinage Canada, de l’Association régionale de patinage de la région Québec Chaudière-Appalaches et elle est officielle dans plusieurs compétitions régionales et provinciales.

Bénévole (Organisme)

Jean Bouchard – Que ce soit comme Chevalier de Colomb, auprès d’Héma-Québec, il répond présent. Il participe à différents évènements dans notre village et il s’assure que les profits se distribuent pour de bonnes causes, comme : les jeunes, notre église ou les personnes les plus démunies.

Organisme communautaire

Aide alimentaire Saint-Côme – Cet organisme local, fondé il y a environ 10 ans, grâce à des personnes dévouées et appuyées par différents paliers de notre communauté, est à l’affut des difficultés de certaines familles. Il vient en aide aux personnes qui, mois après mois, peinent à rejoindre les deux bouts.

Évènement

Festival 200 ans d'histoire Saint-Côme-Linière – Pour avoir offert à la population un festival à la fois rassembleur, festif et porteur de sens. Cet évènement qui raconte et qui célèbre l’histoire de Saint-Come Linière, en rendant hommage au passé tout en projetant la municipalité vers un avenir prometteur.

Bâtisseur

Métal Duquet – Passé maître dans la fabrication d'équipements sur mesure en acier inoxydable dédiés aux services alimentaires depuis 1986.

Prix honorifique

Dumas Canada – Depuis 100 ans, Dumas Canada contribue au développement de la région en créant des emplois et en faisant grandir des générations de travailleurs et de travailleuses. Un moteur de notre communauté depuis un siècle.

Choix du public

Proxim Marilie Tanguay - Pharmacie affiliée

Le gala a aussi permis la remise d'un chèque de 9 000 $, une somme amassée par la FADOQ locale, au profit du programme Les Petits bedons du camp de jour des Loisirs de Saint-Côme-Linière.

En deuxième partie de cette soirée, les convives ont pu assister à une prestation de deux heures du groupe The Vinyls, qui a revisité les plus grands succès pop-rock des années 1980 jusqu'aux années 2000.