Une 44e édition
Un vif succès pour le tournoi de golf du CEB
Quelques 264 golfeurs ont participé au tournoi L’Annuel en affaires, du Conseil économique de Beauce (CEB)
Sous le thème «Partout où mènent les affaires», cette 44e édition de l'événement s'est tenue au Club de golf Saint-Georges, le 10 juillet.
La rencontre amicale était présentée sous la coprésidence d’honneur de Jean-François Cliche, vice-président principal, et Paul Bolduc, associé directeur régional Québec Chaudière-Appalaches de MNP.
Outre le tournoi, qui s’est déroulé sous la formule Shotgun Mulligan, on retrouvait sur le parcours 18 kiosques des plus gourmands et amusants, tenus par de généreux commanditaires, afin de bonifier l’expérience des participants.
Pour le départ du matin, l’équipe gagnante a été celle de Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches Etchemins (score de -13), composée de Mario Paquet, Alexandre Mathieu, Alain Champagne et Simon Rodrigue. En après-midi, le quatuor gagnant avec une carte de -14, a été celui de Zachary Bouchard, Félix Bérubé, Julien Proulx et Steeven Hovington, tous représentants de la Banque TD.
Rappelons que ce tournoi constitue l’une des activités de financement les plus importantes du CEB. Les fonds amassés contribueront directement aux opérations de l’organisme et au maintien de sa mission de développement économique auprès des entrepreneurs et entreprises de la MRC de Beauce-Sartigan.
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