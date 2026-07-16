Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce
La Nouvelle-Beauce rayonne aux Grands Prix de la relève d’affaires
Le Volet Jeunes Professionnels de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce figure parmi les finalistes des Grands Prix de la relève d’affaires.
En effet, l’initiative de la CCINB est finaliste dans la catégorie « Jeune chambre de commerce ou Aile jeunesse régionale de l’année ». Le concours est présenté par la Banque Nationale et organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.
Il s’agit d’une deuxième nomination pour le Volet Jeunes Professionnels dans cette catégorie. La CCINB y voit une reconnaissance du dynamisme de la relève entrepreneuriale de la Nouvelle-Beauce et de l’impact des activités mises en place depuis la création du volet, en mars 2023.
En un peu plus de trois ans, le Volet Jeunes Professionnels a organisé 14 activités, généré 1 145 inscriptions et rassemblé en moyenne 80 jeunes professionnels par événement. Il s’adresse principalement aux jeunes professionnels de moins de 40 ans souhaitant développer leur réseau d’affaires, échanger avec leurs pairs et s’impliquer dans leur communauté.
« Quand nous avons lancé le Volet Jeunes Professionnels, nous avions l'ambition de créer un réseau où les jeunes professionnels pourraient se rencontrer, échanger et développer leur propre réseau d'affaires. Aujourd'hui, voir notre travail reconnu à l'échelle du Québec est une immense fierté », a souligné Marie-Christine Lavoie, présidente-directrice générale de la CCINB.
Le porte-parole du Volet Jeunes Professionnels, Francis Langevin, estime aussi que cette nomination revient aux participants qui soutiennent les activités depuis les débuts.
« Notre objectif a toujours été simple : créer des occasions de rencontres authentiques où les jeunes peuvent développer leur réseau, apprendre les uns des autres et s'impliquer dans leur communauté d'affaires. Cette reconnaissance nous motive à poursuivre notre mission et à aller encore plus loin », mentionne-t-il.
La CCINB souligne également la nomination de Carl Lavoie, directeur général de Satir Productions, finaliste dans la catégorie Jeune employeur de l’année.
Les lauréats seront dévoilés lors du gala des Grands Prix de la relève d’affaires, qui aura lieu le vendredi 11 septembre à l’hôtel Bonaventure de Montréal.
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