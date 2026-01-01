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Assemblée générale annuelle

CAE Beauce-Chaudière: des investissements de 3,5 M$

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17 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Au cours de la dernière année, le CAE Beauce-Chaudière a accompagné plus de 100  entreprises, réalisé 230 interventions auprès des entrepreneurs et autorisé 66 prêts totalisant plus de 3,54 millions de dollars.

C'est ce qui ressort du bilan de l'exercice financier 2025-2026, présenté aux membres ce mercredi 15 juillet, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'organisme.

Ce soutien aux PME, pour des projets de démarrage, de croissance, de relève et de développement. a généré des retombées économiques de plus de 22,2 millions de dollars sur le territoire.

L'année 2025-2026 aura également permis au CAE Beauce-Chaudière d'investir plus de  77 000 $ dans des initiatives de développement économique local et de poursuivre son  engagement dans les grands enjeux qui façonnent l'économie de demain: la relève entrepreneuriale, la productivité, la transformation numérique, le développement durable et la collaboration régionale.  

Le président du conseil d'administration, Guy Roy, a souligné que ces résultats sont le fruit  d'un véritable travail collectif. « Derrière chacun de ces chiffres se trouvent des entrepreneurs passionnés, des projets porteurs et des partenaires engagés. Je remercie sincèrement les membres de notre conseil  d'administration, notre équipe de professionnelles ainsi que tous nos partenaires pour leur engagement envers le développement économique de notre région. Ensemble, nous  contribuons à bâtir une Beauce forte, innovante et tournée vers l'avenir », a-t-il dit.

Notons que les membres ont renouvelé leur confiance envers M. Roy, qui poursuit son mandat à la tête du CA.

Au-delà du financement, le CAE Beauce-Chaudière s'est impliqué dans plusieurs initiatives structurantes pour le développement économique régional. Parmi celles-ci figurent le Sommet de la relève, le Colloque Productivité durable, la participation à la Cellule économique Beauce–États-Unis, ainsi que plusieurs activités de concertation et de collaboration avec les partenaires du milieu.  

« Les entrepreneurs beaucerons continuent de faire preuve d'une résilience remarquable.  Dans un environnement économique exigeant, notre rôle est plus important que jamais : être  un partenaire de confiance capable d'offrir un accompagnement personnalisé, des solutions  financières adaptées et un soutien concret aux projets qui contribuent à la vitalité  économique de notre région », a pour sa part indiqué Karine Therrien, directrice générale du CAE.

Notez que l'organisation compte un portefeuille de 137 prêts actifs, représentant plus de 6,3 millions de dollars investis dans les entreprises du territoire qu'elle dessert.

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