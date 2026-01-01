La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Pour une sixième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Les responsables de l'établissement expliquent que l’économie canadienne montre des signes d’amélioration, avec une croissance qui se redresse et une inflation qui devrait redescendre graduellement du pic atteint récemment.

Les conditions financières au Canada se sont assouplies depuis avril, et les marchés boursiers mondiaux ont été dynamiques. Les rendements des obligations américaines ont augmenté, tandis que ceux des obligations canadiennes ont peu changé. Cette différence a contribué à la dépréciation du dollar canadien, signale l'établissement bancaire.

« Les chiffres du PIB canadien ont été en dents de scie au cours de la dernière année, et la croissance a fait du surplace, l’économie s’ajustant aux nouveaux droits de douane, à l’incertitude élevée et à la croissance démographique plus lente. Les conditions du marché du travail sont demeurées faibles, ce qui reflète les capacités excédentaires persistantes », peut-on lire dans l'annonce d'aujourd'hui.

Depuis avril, les perspectives économiques mondiales ont été affaiblies par la hausse des prix du pétrole découlant du conflit au Moyen-Orient.

Pour sa part, l’économie américaine affiche un taux de croissance d’environ 2½ %, attribuable en grande partie à la consommation soutenue et à l’essor des investissements dans l’IA. L’économie chinoise affiche une expansion solide, portée par des exportations robustes. Dans la zone euro, l’activité économique est freinée par les prix élevés de l’énergie, mais devrait se renforcer dans la seconde moitié de l’année si les prix de l’énergie baissent comme prévu.

La Banque prévoit que la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial ralentira pour s’établir à 2¾ % en 2026, en raison surtout des effets du conflit au Moyen-Orient, et qu’elle remontera pour avoisiner 3¼ % en 2027 et 2028.

« Le Conseil de direction juge que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié pour soutenir la reprise économique et ramener l’inflation à la cible de 2 %. L’incertitude reste élevée. Le Conseil de direction va continuer d’évaluer la vigueur de l’économie canadienne et les perspectives d’inflation, et se tient prêt à ajuster la politique monétaire selon les besoins. La Banque s’engage à préserver la confiance des Canadiennes et Canadiens dans la stabilité des prix pendant cette période de bouleversements mondiaux », a-t-on conclu.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour est le 2 septembre 2026.