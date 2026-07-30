Comact fait l'acquisition d'une entreprise présente en Australie et Nouvelle-Zélande

Comact, une entreprise de technologies et équipements de sciage à haute performance pour la transformation du bois dont le siège social est à Saint-Georges, a annoncé ce mercredi avoir conclu une entente en vue de l’acquisition de Checkmate Precision Cutting Tools.

Ce dernier se trouve être un fabricant et fournisseur de services en scies à ruban, scies circulaires, couteaux industriels et solutions complètes de salle d’affûtage, présent en Nouvelle-Zélande et en Australie.

À la clôture de la transaction, l’entreprise poursuivra ses activités sous le nom de Checkmate. Stewart Martin continuera de diriger l’entreprise, soutenu par l’équipe en place dans l’ensemble des sites. David Harris, propriétaire de Checkmate, demeurera impliqué à titre de conseiller afin de soutenir la transition. « Checkmate représente une étape importante dans l’expansion de notre offre en solutions de coupe et reflète notre engagement à renforcer la présence manufacturière et technologique de Comact dans la région », a déclaré Dustin Norris, vice-président des solutions de coupe chez Comact. « Leurs capacités de fabrication, d’affûtage et de service sur site en Nouvelle-Zélande et en Australie viennent renforcer ce que nous avons développé en Amérique du Nord et offrent aux clients de la région un accès direct à notre gamme complète de scies, couteaux jetables, guides, équipements de salle d’affûtage, ainsi qu’à l’expertise technique qui les accompagne. Checkmate a bâti une relation de confiance avec ses clients depuis plus de 60 ans, et nous comptons poursuivre sur cette base solide. »

Cette acquisition s’inscrit dans le développement continu de l’offre de solutions de coupe de Comact, qui combine la fabrication de scies, de couteaux et de guides à un réseau de centres de services soutenant les installations de transformation du bois partout en Amérique du Nord.

Avec Checkmate, ce modèle s’étend désormais à l’Australasie et vient renforcer la présence de Comact dans la région, en offrant aux clients de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie une fabrication locale, une expertise technique reconnue et un service de proximité. Cette acquisition vient également compléter le partenariat existant entre Comact et Lakeland Steel, qui continuera de jouer un rôle important dans le soutien aux clients de la région.