Fermes du Québec
Les Portes ouvertes ont rassemblé environ 4 110 personnes en Chaudière-Appalaches
Cinq fermes de Chaudière-Appalaches ont ouvert leurs portes au public à l’occasion de la 22e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, dimanche 13 septembre.
Approximativement 4 110 personnes sont allées à la rencontre des productrices et producteurs agricoles de la région afin de découvrir leur quotidien, leur savoir-faire et la diversité de l’agriculture d’ici.
Les cinq fermes participantes ayant pris part à cette activité étaient la Ferme du Pirate à Sainte-Croix, la Ferme BoviOr Lemelin à Saint-Raphaël, le Potager Therrien à Saint-Sylvestre, la Ferme Milpa à Beauceville et la Ferme Éric Lessard à Sacré-Cœur-de-Jésus.
« Je tiens à remercier chaleureusement les productrices, les producteurs et leurs familles qui ouvrent les portes de leurs fermes et prennent le temps de partager leur réalité, leur savoir-faire et leur passion. Ces rencontres permettent de découvrir toute la richesse d’une agriculture familiale bien vivante en Chaudière-Appalaches. Je remercie également les citoyennes et les citoyens qui répondent présent, année après année. Leur curiosité et leur intérêt témoignent de l’importance de maintenir ce lien privilégié entre la population et celles et ceux qui la nourrissent. Les Portes ouvertes sont justement une belle occasion de créer ces échanges et de mieux comprendre tout le travail qui se fait derrière les aliments d’ici », a mentionné James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.
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