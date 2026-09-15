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Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges

L'Aile Jeunesse de Saint-Georges finaliste aux Grands prix de la relève d'affaires

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Photo: Facebook | Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Georges

De gauche à droite: Étienne Ouellet, Sarah Lachance, Mathieu Cloutier et Marc-Olivier Roy

L'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Georges s'est classée parmi les trois finalistes dans la catégorie Jeune chambre et Aile jeunesse régionale de l'année, lors des Grands prix de la relève d'affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), ce vendredi 11 septembre, à l'Hôtel Bonaventure de Montréal.

Quatre représentants de l'organisme, Mathieu Cloutier, Marc-Olivier Roy, Étienne Ouellet et Sarah Lachance, se sont déplacés pour l'occasion.

L'Aile Jeunesse de Saint-Georges partageait cette finale avec la Jeune Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce et Relève en affaires de la CCIRN, cette dernière remportant finalement les grands honneurs de la catégorie.

L'organisme attribue cette reconnaissance à sa proximité avec les jeunes professionnels et entrepreneurs de la région, qui lui permet de créer des activités rassembleuses et de bâtir un réseau d'affaires pour la relève.

Le passage à Montréal a également permis à l'équipe de créer des liens avec d'autres jeunes chambres et ailes jeunesse du Québec, en vue de futures collaborations.

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