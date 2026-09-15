Près de 4 000 visiteurs à la 14e Expo forestière et acéricole de Beauce 

La 14e édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce, présentée le dimanche 13 septembre à la Polyvalente de Saint-Georges, a connu un franc succès. Profitant d’une météo idéale, près de 4 000 personnes ont visité le site au cours de la journée.

Organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), cet événement biennal a réuni 58 exposants spécialisés dans les secteurs forestier et acéricole. Les visiteurs ont pu découvrir une grande variété de produits, de services et d’équipements, assister à des démonstrations et échanger directement avec des spécialistes du milieu.

L’achalandage soutenu et la qualité des échanges ont été particulièrement appréciés par les exposants. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs fait part de leur grande satisfaction à l’équipe organisatrice. Les visiteurs étaient principalement des propriétaires de boisés, des producteurs forestiers, des acériculteurs et des personnes intéressées par la forêt privée. Cette clientèle ciblée a favorisé des rencontres pertinentes et de nombreux échanges professionnels tout au long de la journée.

Les deux conférences gratuites présentées durant l’événement ont également suscité beaucoup d’intérêt. Les participants ont notamment pu en apprendre davantage sur la coloration rouge de l’eau d’érable et le rôle du manganèse, ainsi que sur la production de biochar et ses utilisations agroforestières. Les démonstrations d’équipements et les kiosques d’information ont aussi contribué à créer une ambiance dynamique et rassembleuse.

La direction et toute l’équipe de l’APBB se réjouissent du succès remporté par cette 14e édition. « Nous sommes très heureux de la réponse du public et des commentaires reçus de la part de nos exposants. La météo était de notre côté, l’achalandage a été excellent et les visiteurs étaient véritablement intéressés par les produits, les services et les sujets présentés. Cette réussite témoigne de la vitalité des secteurs forestier et acéricole dans notre région », souligne la coordonnatrice de l’APBB.

Rappelons que l'association représente, défend et fait la promotion des intérêts des propriétaires de boisés de son territoire. Elle offre notamment des services liés à la mise en marché du bois, à l’aménagement forestier, à l’acériculture ainsi qu’à la formation et à l’information de ses membres.

Source: France Létourneau, Coordonnatrice en communication et marketing