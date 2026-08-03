Services automobiles
Le Groupe Desharnais acquiert Les Pneus Beaucerons
Par voie de communiqué de presse, le Groupe Desharnais vient d'annoncer l’acquisition de l'entreprise Les Pneus Beaucerons, de Beauceville.
L’intégration officielle est effective depuis le 1er août.
Établi dans la région depuis plus de 60 ans, le commerce de service de pneus et de mécanique conservera l’ensemble de l’équipe présentement en poste, et la famille Poulin poursuivra son implication active au sein de l’entreprise.
« Cette continuité assure la préservation du savoir-faire, du lien de confiance avec la clientèle et de l’identité locale qui font la force de l’entreprise », a indiqué Mélanie Desharnais, vice‑présidente du groupe. « L’arrivée des Pneus Beaucerons dans la grande famille Desharnais est un moment important pour nous. C’est une entreprise qui nous ressemble, avec des valeurs humaines fortes et un profond respect du client. »
Cette alliance stratégique vient renforcer la présence régionale du Groupe Desharnais, notamment en Chaudière-Appalaches, où il poursuit activement son développement.
Cette acquisition, combinée à celle de Pneus St‑David de Lévis en mars dernier, porte maintenant à huit le nombre de succursales de la compagnie réparties à Québec, Lévis, Beauceville, Thetford Mines et dans la région de Charlevoix.
Signalons que le Groupe Desharnais œuvre depuis plus de 75 ans dans le domaine des pneus et de la mécanique pour tous types de véhicules.
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