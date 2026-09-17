Remis à des organismes de la région
Plus de 100 000 $ récoltés au 29e Tournoi de golf de Mirage
Une somme totalisant 101 776 $ a été amassée dans le cadre du 29e Tournoi de golf de l'entreprise Mirage et ses partenaires, qui s'est tenu le 10 septembre.
Ce sont quelque 183 participants qui se sont réunis sur le terrain pour joindre l’utile à l’agréable et contribuer à cette cause.
Le montant a été réparti dans sept organismes du territoire dont les besoins en soutien financier, notamment, continuent de croître: Centraide, Le Bercail, La Croisée des Chemins, le Club Innerwheel, la Fondation Santé Beauce-Etchemin, la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny et la Maison Catherine de Longpré.
«Nous sommes fiers de remettre la somme à des organismes de la région. Un immense merci à nos partenaires et fournisseurs pour leur soutien et leur générosité. Grâce à leur engagement, nous pouvons contribuer concrètement à faire une différence dans la vie de nombreuses personnes », a affirmé Pierre Thabet, fondateur du manufacturier de plancher de bois franc.
Signalons que depuis 1998, Mirage a remis à la communauté plus de 1 040 000 $, grâce aux dons recueillis lors de cette activité annuelle.
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