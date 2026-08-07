Les Éleveurs de porcs de la Beauce célèbrent leurs 60 ans

Les Éleveurs de porcs de la Beauce célèbrent cette année le 60e anniversaire de leur organisation et organisent pour l'occasion un événement mettant à l'honneur les 465 éleveuses et les éleveurs beaucerons, leurs familles, leurs partenaires ainsi que la contribution du secteur porcin à la vitalité économique et agricole de la région.

Cette initiative s'inscrit dans une programmation anniversaire déployée partout au Québec, où les huit groupes régionaux tiennent cet été et cet automne des activités adaptées à leur milieu, dont plusieurs seront ouvertes au grand public.

En Beauce, une journée familiale avec un bîner BBQ ouverte au grand public se tiendra donc le 29 août au Village Aventuria de Saint-Jules. L'événement sera également l'occasion d’annoncer un nouveau partenariat régional visant à renforcer la sécurité alimentaire et la formation de la relève en agroalimentaire.

Reconnue pour son dynamisme et son esprit entrepreneurial, la Beauce est une région où la production porcine occupe une place de premier plan dans l'économie et le secteur agroalimentaire. Elle regroupe aujourd'hui 266 fermes porcines ainsi que 465 éleveuses et éleveurs. À lui seul, le secteur porcin beauceron soutient 3 335 emplois et génère des retombées économiques de 432 millions de dollars pour l'économie québécoise, témoignant de sa contribution essentielle au développement de la région et du Québec.

« En Beauce, nous avons toujours eu la réputation d'être des bâtisseurs et des entrepreneurs. Ce 60e anniversaire est l'occasion de souligner le travail exceptionnel des générations d'éleveuses et d'éleveurs qui ont façonné une production porcine dynamique et résiliente. Grâce à leur passion, leur audace et leur capacité d'innover, notre région occupe aujourd'hui une place importante dans l'industrie porcine québécoise. Nous sommes fiers de poursuivre cet héritage en produisant un porc de grande qualité, dans le respect de l'environnement, du bien-être animal et des attentes de la population », a souligné René Roy, président des Éleveurs de porcs de la Beauce.

D’hier à aujourd’hui

Le 11 août 1966, une soixantaine d’éleveuses et d’éleveurs se réunissaient à Québec afin de jeter les bases d’une organisation forte et représentative. Cette rencontre marque la naissance de la Fédération des propriétaires de porcs du Québec, devenue au fil du temps Les Éleveurs de porcs du Québec.

Depuis, l’organisation joue un rôle de premier plan dans l’évolution d’un secteur aujourd’hui reconnu pour son importance économique et ses efforts constants en matière de qualité, d’environnement, de bien-être animal et de salubrité.

En 2025, la filière porcine a généré 3,2 milliards $ en retombées économiques au Québec et une valeur des ventes à la ferme de 1,93 milliard $. Au total, 6 445 739 porcs ont été produits, et 65 pays ont importé du porc du Québec.

Au Québec, 52 % des entreprises porcines sont familiales et les 2 288 sites porcins sont répartis dans presque toutes les régions. La filière soutient 26 850 emplois et le porc se classe fièrement au deuxième rang des secteurs agricoles en importance au Québec.