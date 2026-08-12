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Conseil économique de Beauce

Conférence et atelier sur le marché de la défense

Conférence et atelier sur le marché de la défense
Photo: Archives EnBeauce.com

Le Conseil économique de Beauce organise un double événement, le 10 septembre prochain, qui traitera des opportunités et réalités du marché de la défense.

La journée commencera par un déjeuner-conférence sur le sujet, présenté par STIQ (Sous-traitance industrielle Québec) et Chaudière-Appalaches Économique, dans le cadre du projet Espace PME Innovation.

Trois panelistes participeront à la conférence soit Carmine Zanni, directeur des services professionnels chez STIQ, Patrick Sirois, président et fondateur de Triode, ainsi qu'Étienne Rancourt, un ancien officier des Forces armées canadiennes et expert du secteur de la défense.

On expliquera entre autres comment fonctionne la chaîne d’approvisionnement de la défense, les exigences et les critères d'accès à ce marché, ainsi que les occasions d’affaires offertes aux PME qui voudraient y faire une place dans leurs opérations.

Le déjeuner sera immédiatement suivi d'un atelier de deux heures qui permettra aux entreprises d'approfondir leur compréhension du marché de la défense et d'évaluer plus concrètement leur potentiel d'intégration à cette chaîne d'approvisionnement.

Destinée aux entreprises qui souhaitent aller au-delà de la découverte du secteur, cette activité abordera les exigences à anticiper, les certifications à considérer, les attentes des donneurs d'ordres ainsi que les étapes clés pour entreprendre une démarche structurée.

Outre Patrick Sirois, de l'entreprise Triode, l'atelier sera animé conjointement par Pierre-Laurent Boudrias, conseiller manufacturier chez STIQ.

À noter qu'il n'est pas obligatoire d'avoir participé au déjeuner-conférence pour pouvoir s'inscrire à l'atelier.

Toutes les modalités d'inscription aux deux événements sont disponibles en ligne sur le site web du Conseil économique de Beauce.

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