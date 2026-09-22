Forge Beauce : quand la technologie disruptive rencontre le savoir-faire manufacturier

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Le 22 octobre prochain, la salle des loisirs de Saint-Elzéar accueillera Forge Beauce, un événement exclusif dédié aux manufacturiers de la région qui souhaitent accélérer leur transformation numérique.

L'initiative est portée par Fabrice Vanegas, fondateur de Cloud Lion, un consultant technologique d'origine beauceronne. Ancien enseignant ayant travaillé en Asie près d'une décennie, il a fondé son entreprise en 2017, passant du système Zoho à Odoo, un ERP belge modulaire qui se distingue par son architecture unifiée.

L'événement, limité à 80 participants, adoptera un format inspiré des conférences TED : des présentations de 20 à 30 minutes, ponctuées de pauses de réseautage, sans pitch de vente. « On veut parler les vraies affaires », résume M. Vanegas.

Un programme multidimensionnel

Plusieurs intervenants de renom se succéderont. Élise Pinsard, représentante d'Odoo basée à San Francisco, viendra présenter l'écosystème du ERP. Franck Lebel, d'Adux, traitera des technologies disruptives en remettant l'IA dans une perspective historique : la disruption a toujours existé; ce qui importe, c'est l'adaptabilité.

Info-tech, surnommé le « Gartner canadien » avec ses 4 000 analystes, fera sa première apparition en Beauce. Le Dr Michel Hébert, PhD, et Alain Ducharme partageront les tendances technologiques observées sur le marché, offrant aux participants un aperçu normalement réservé aux dirigeants assistant à des événements premium à Barcelone, Vegas ou Toronto.

Alexandre Vézina animera une entrevue avec trois employés de LB Laser sur leur expérience d'implantation d'un ERP, abordant autant les bons coups que les difficultés. La firme comptable Alfa, démystifiera le rôle du comptable dans la transformation numérique, souvent perçu comme un frein au changement.

Des solutions de financement

Hello Darwin et le CAE Beauce seront présents pour informer les manufacturiers sur les subventions disponibles, allégeant le fardeau bureaucratique souvent dissuasif. « Ça devient plus cher de ne pas le faire que de le faire », souligne M. Vanegas en évoquant les prêts à taux zéro et les programmes comme CanExport.

L'événement se tiendra de 11 h 30 à 17 h. Les billets sont en vente au coût de 120 $ chacun ou 180 $ pour deux, via le site www.forge-beauce.ca. Les places étant strictement limitées, les intéressés sont invités à s'inscrire rapidement.

« Ce qui coûte le plus cher, c'est l'inaction et l'indécision », conclut M. Vanegas.