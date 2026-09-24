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Affaires

Nadine Delisle et Éric Guay

Deux nouveaux professionnels au CEB

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Photo: Courtoisie | CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) accueille deux nouveaux professionnels au sein de son équipe, afin de poursuivre sa mission d’accompagnement des entreprises de la région.

Il s'agit d'abord de Nadine Delisle, qui agira comme commissaire au développement économique. 

Avec plus de 25 années d’expérience, elle possède un parcours diversifié qui l’a amenée à travailler auprès de plusieurs entreprises et organisations de la région. Comme travailleuse autonome pendant près de 10 ans, elle a développé une bonne compréhension de la réalité et des défis vécus par les entrepreneurs locaux.

À titre de commissaire au développement économique, Mme Delisle accompagnera les entreprises dans leurs projets de développement, en plus de contribuer au maillage entre les entrepreneurs, les partenaires et les différentes ressources de l’écosystème économique. 

Pour sa part, Eric Guay, sera conseiller en virage numérique et maillage stratégique, en raison de ses plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des technologies. Il possède une expertise diversifiée qui l’a amené à travailler des infrastructures et systèmes informatiques jusqu’au développement et à l’intégration de solutions numériques au cœur des opérations manufacturières. 

Dans son rôle au CEB, il accompagnera les entrepreneurs dans leurs projets de transformation numérique, d’adoption de nouvelles technologies et d’intelligence artificielle, en privilégiant une approche pragmatique et adaptée à la réalité des PME.

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