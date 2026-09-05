Employés depuis plus de 20ans, ils reprennent Contact technologies

Après avoir travaillé chez Contact technologies pendant plus de 20 ans, Steve Labbé et Philip Grégoire ont racheté l’entreprise de Denis Laflamme à Saint-Joseph-de-Beauce.

Denis a fondé cette entreprise de service industriel en 2000. À l’origine, l’objectif était de servir les entreprises de la Beauce. « Après 26 ans, je menais tout seul depuis un bon nombre d’années. J'ai 57 ans aujourd'hui, alors je cherchais une relève tranquillement. Il y avait des gens qui cognaient à la porte mais ce n'était pas nécessairement ce que je recherchais pour une relève. Puis quand les deux gars m'ont fait signe qu’ils étaient intéressés, ça tombait le scénario idéal », a expliqué l’entrepreneur.

Durant les prochaines années, il compte tout de même rester auprès de ses repreneurs tant qu’il le peut afin de leur transmettre ses connaissances et de les supporter. « C'est l'idéal pour moi de dire qu'on continue, que Contact va garder son identité et sa vocation initiale! »

En effet, Steve et Philip souhaitent garder la même ligne directrice que celle établie par Denis au fil des années. « On fait partie des meubles pas mal! J'ai toujours travaillé comme si c’était à moi, chaque décision que je prenais je me demandais ce que je ferais si c’était à moi. Puis on voyait Denis s’en aller vers la retraite à un moment donné ou délaisser des responsabilités et ça m’intéressait », a raconté Philip. « On voulait que Contact garde la même entité depuis les années qu'on était là, on a la même idée que Denis alors on a décidé d'embarquer pour garder Contact comme c’est et pas pour faire des gros changements », a ajouté Steve.

Employés depuis les débuts de Contact technologies, ils veulent simplement aller de l’avant. « Il y a deux ans, on a intégré le robot collaboratif et ça nous ouvre beaucoup de portes. C’est un robot qui permet de travailler en collaboration avec un employé sans avoir un gros système de sécurité », a mentionné Philip.

À l’avenir, ils aimeraient donc pousser les robots collaboratifs pour aider les entreprises qui perdent de la main d'œuvre, car ils permettent d’augmenter la production sans forcément remplacer une personne déjà présente sur la ligne de travail.

En parallèle, Denis va profiter d’avoir plus de temps libre pour présenter l’entreprise et ses services un peu partout à travers le Québec. « On est bien connu de nos clients, mais pas beaucoup à l'extérieur. Je pense qu'on gagne à être connu! », a-t-il conclu.

Services de l’entreprise

Aujourd’hui, les services se rendent un peu partout au pays et même à l'international, dont des équipements qui ont été envoyés en Russie ou au Brésil par exemple. « On fait des panneaux CSA, on fait la programmation d’automates ainsi que le service aux industries pour des machines de contrôle qui viennent d'autres pays, pour les aider à redémarrer ou ajuster d'anciens systèmes de l'Europe », a expliqué dans ses mots le fondateur.

Concrètement, cela signifie par exemple que lorsqu’une entreprise achète une machine d’Italie, elle peut faire appel à Contact pour démonter le panneau de contrôle et en remettre un adapté aux normes et lois canadiennes. Les techniciens reprogramment donc complètement la machine avec le nouveau panneau et parfois les nouvelles composantes. Ainsi, ces derniers peuvent ensuite intervenir en soutien pour ajuster ou réparer au besoin.

Avec les années, des services ont été ajoutés notamment les lignes de distribution de pièces et le service technique.