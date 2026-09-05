Le 2e Colloque santé et sécurité du travail – Chaudière-Appalaches se tiendra à Sainte-Marie

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les employeurs, les travailleuses et travailleurs de la région de Chaudière-Appalaches à s’inscrire dès maintenant au 2e Colloque santé et sécurité du travail, qui aura lieu le 11 novembre prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Sous le thème « Le leadership en santé et sécurité du travail : un levier pour la prévention », l’événement propose un panel d’ouverture des plus inspirants, en plus de plusieurs conférences et d’un atelier.

Les participantes et participants pourront visiter le salon des exposants pour découvrir des produits et des services contribuant à la prévention et à l’amélioration de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail.

Des conférences et une journée d'échanges

Il est possible de découvrir toute la programmation en visitant la page Web : Colloque santé et sécurité du travail - Chaudière-Appalaches | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST.

Parmi les activités concrètes et inspirantes prévues, les participantes et participants pourront profiter de plusieurs moments forts tout au long de la journée, notamment :

- le leadership en SST: quand ça prend vie sur le terrain,

- gestion intégrée de la SST dans la création de projets,

- quand la prise en charge de la SST devient un levier financier,

- tolérances zéro en SST: agir avant qu’un accident ne survienne,

- sécurité des machines: 10 principes pour évaluer et agir efficacement,

- programme de prévention ou plan d’action, le point de départ de votre prise en charge de la SST,

- les risques psychosociaux: les reconnaître pour mieux les prévenir,

- monoxyde de carbone: le danger invisible qui tue encore.

Pourquoi participer?

Dans un contexte stimulant et positif, cet événement constitue une occasion privilégiée de s’outiller afin d’agir concrètement en prévention.

Plus que jamais, la santé et la sécurité du travail doivent faire partie du quotidien des employeurs, des travailleuses et travailleurs. En y participant, toutes et tous contribuent à l’instauration d’une culture de prévention durable dans notre région.

Il est possible de s’inscrire sur le site Web de l’événement dès maintenant et jusqu’au 23 octobre.