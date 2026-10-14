À Saint-Martin
Altrum passe à la troisième génération de la famille Bolduc
L’entreprise de Saint-Martin Altrum change de mains. À l’approche de ses 70 ans, Altrum franchit une nouvelle étape de son histoire, son président, Bernard Bolduc, transfère la propriété à ses trois enfants, Catherine, Gabriel et Anne-Sophie Bolduc. .
« Je suis particulièrement fier de voir la propriété demeurer chez nous et, par surcroît, dans la famille. Je suis très confiant pour l’avenir d’Altrum », a déclaré M. Bolduc, qui a aussi tenu à remercier tous ceux qui l’ont accompagné et qui ont contribué à bâtir l’organisation actuelle.
Ce transfert n’entraîne pas de changement à la direction. Peter Nieberg, chef de la direction et actionnaire, et Sandy Bougie, directrice générale et cheffe des opérations, continuent de diriger l’entreprise.
Les trois enfants poursuivent pour leur part leur rôle respectif au sein de l’organisation, tout en participant à son avenir.
Spécialisée dans les solutions de reconnaissance destinées aux organisations et à leurs employés, Altrum mène des activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie.
L’entreprise, qui compte près de sept décennies d’existence, affirme demeurer ancrée dans ses racines québécoises.
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