Plus de 60 participants au 10e Rendez-vous Desjardins

Sabrina Guillemette directrice générale de la Caisse du Sud de la Beauce, les entrepreneurs Samuel Pépin et Kim Proteau ainsi que Judith Leblond, directrice générale à la MRC des Etchemins.

Plus de 60 personnes issues du milieu des affaires de la région se sont réunies vendredi matin à La Grille Country, à Saint-Prosper, à l’occasion du 10e Rendez-vous Desjardins, organisé en partenariat avec la MRC des Etchemins.

Sous le thème « Quand un couple d’entrepreneurs fait des petits, ça c’est country! », ce brunch-conférence a permis aux participants de découvrir le parcours entrepreneurial de Samuel Pépin et de Kim Proteau, un couple passionné qui multiplie les projets d’affaires dans la région.

Animée par Isabelle Giasson, conseillère en communication et vie associative chez Desjardins, cet rencontre offraient aux participants l'occasion d’échanger et de s’inspirer du parcours des deux entrepreneurs, notamment sur les défis de l’entrepreneuriat, la conciliation travail-famille et l’importance de s’entourer d’une équipe de confiance.

Un couple qui n’a pas peur de se lancer

Déjà à la tête de plusieurs entreprises, Samuel Pépin et Kim Proteau ont ajouté une nouvelle aventure à leur parcours en juin dernier en devenant copropriétaires de La Grille Country, un restaurant de Saint-Prosper. C’est en mars 2026 que le couple a commencé à envisager la relance de cet établissement, fermé depuis environ un an. Quelques mois plus tard, en juin, le restaurant accueillait de nouveau sa clientèle.

Au cours de la conférence, les deux partenaires ont partagé leur vision de l’entrepreneuriat, fondée sur l’optimisme, l’audace et la volonté d’aller de l’avant. Ils ont encouragé les participants à croire en leurs projets, à oser se lancer et à accepter que les imprévus et les imperfections fassent partie du parcours entrepreneurial.

Les deux entrepreneurs ont souligné l’importance de bien s’entourer et de miser sur la confiance envers leur équipe, à qui ils accordent une grande autonomie. Ils ont d’ailleurs profité de la conférence pour remercier leurs employés pour leur précieuse contribution à la préparation de l’événement.

Deux entrepreneurs aux parcours diversifiés

Entrepreneur depuis plusieurs années, Samuel Pépin a fondé Benjafraise, une fraisière située à Saint-Benjamin, en 2014. L’année suivante, il a fait l’acquisition de Carsona – La Pralinière, à Lac-Etchemin, une entreprise qui a poursuivi son développement et compte aujourd’hui cinq succursales. En avril 2025, il a également fait l’acquisition du bar laitier Le Frisson, à Saint-Gervais.

De son côté, Kim Proteau s’est lancée dans le domaine de l’optique en fondant, avec une associée, la lunetterie Aux Barniques du coin, à Saint-Georges. L’entreprise a poursuivi son expansion avec l’ouverture d’une deuxième succursale à Thetford Mines, au printemps 2026.

Ensemble, ils assurent maintenant la gestion de La Grille Country, tout en poursuivant leurs autres activités entrepreneuriales.