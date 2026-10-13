Un courtier originaire de Saint-Georges parmi les finalistes d'un prix national

Originaire de Saint-Georges, le président et courtier hypothécaire chez EG Conseils, Étienne Gilbert, se retrouve parmi les professionnels en lice pour l'une des distinctions importantes de l'industrie hypothécaire canadienne.

En effet, il a été sélectionné pour un prix d'excellence dans la catégorie Courtier de l'année pour l'Est du Canada (Québec et Ontario) aux Canadian Mortgage Awards 2026. Ce concours, qui en est à sa 20e édition, souligne chaque année les professionnels, les équipes et les organisations qui se démarquent dans l'industrie hypothécaire partout au pays.

De plus la reconnaissance ne s'arrête pas au président d'EG Conseils, qu'il a fondé en 2023. L'entreprise elle-même fait également partie des trois équipes finalistes au Canada dans la catégorie Nouveau cabinet de courtage de l'année. Cette double nomination met à la fois en valeur le parcours du courtier beauceron et l'organisation qu'il a bâtie autour de lui.

« Je suis vraiment fier de ces nominations. Mes racines sont en Beauce et je pense qu'on garde toujours un peu de l'endroit d'où l'on vient dans notre façon de travailler. Le côté entrepreneurial, la proximité avec les gens et l'importance de travailler fort pour bâtir quelque chose, ce sont des valeurs qui me suivent encore aujourd'hui », a indiqué Étienne Gilbert, par voie de communiqué de presse.

Les gagnants seront dévoilés lors d'un gala qui aura lieu à Toronto le 25 novembre prochain.