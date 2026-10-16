Gains marquants pour les syndiqué(e)s de Canam à Saint-Gédéon

Le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501), a annoncé la signature de la nouvelle convention collective des quelque 435 syndiqué(e)s travaillant pour le Groupe Canam inc. à Saint-Gédéon-de-Beauce.

L’entente d’une durée de cinq ans sera en vigueur jusqu’en janvier 2031. Conclue au terme de dix rencontres de négociation menées dans un climat harmonieux, la nouvelle convention collective octroi des gains marquants pour les membres syndiqués.

Des hausses salariales substantielles :

- augmentation de salaire totalisant 22 % sur cinq ans;

- hausse de 10 % dès la première année, rétroactive au 1er février 2026;

- augmentation de la prime d’assiduité, qui pourra représenter jusqu’à 5 % par année, soit 25 % sur la durée de la convention;

- combinées, ces mesures permettent une hausse de rémunération pouvant atteindre 47 % sur cinq ans.

Des conditions de travail améliorées :

- amélioration des modalités d’application de la prime d’assiduité;

- ajout d’un congé mobile/maladie;

- participation de l’employeur au Fonds de solidarité FTQ;

- amélioration de plusieurs clauses non pécuniaires, notamment celles portant sur les congés sans solde et les congés sociaux.

« Cette entente reconnaît concrètement l’expertise et le savoir-faire de nos membres du Groupe Canam à Saint-Gédéon. Avec une hausse de 10 % dès la première année et une prime d’assiduité nettement améliorée, nos membres voient leur pouvoir d’achat protégé pour les cinq prochaines années. Nous saluons le climat constructif qui a marqué ces négociations et qui a permis d’en arriver à un règlement satisfaisant pour les travailleurs et les travailleuses », a déclaré Daniel Nadeau, directeur des TUAC 501 pour l’est du Québec.

Ce contrat de travail vient consolider une relation de travail établie de longue date, les membres de cette unité étant affiliés aux TUAC depuis 1996. Elle couvre le personnel de production occupant notamment des postes d’assembleur(euse), de soudeur(euse), de peintre, d’inspecteur(rice), d’opérateur(rice), de coupeur(euse), de scieur(euse), de poseur(euse), de répartiteur(rice), du personnel d’entrepôt, de responsable chargement cour, de distributeur(rice), de préposé(e), d’assistant(e) et d’aide.