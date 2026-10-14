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Développement économique

Un prix de reconnaissance pour Daniel Chaîné

Une publication EnBeauce.com
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Photo: Tirée de Facebook/Beauce-Centre Économique

Le prix de reconnaissance Carrière exceptionnelle a été décerné au directeur général de Beauce-Centre Économique, Daniel Chaîné.

La distinction lui a été remise par ses pairs de l'Association des professionnel·les en développement économique du Québec, dans le cadre du congrès annuel de l'organisme, qui s'est déroulé à Thetford Mines la semaine dernière.

Depuis plus de 35 ans, il est le grand manitou qui évolue dans les coulisses du développement économique de Beauce-Centre, et même plus, pour accompagner les entreprises, de tout acabit, dans les bons comme dans les plus difficiles moments.

Ce natif de la Mauricie est établi en Beauce depuis 1991, année où il a accepté de prendre les commandes de l'organisation vouée au soutien entrepreneurial.

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