Les 15 autos conservées pendant 15 ans ou plus par leur propriétaire

Le site Web iSeeCars.com, dont le siège social est basé à Boston, compile des données et des statistiques sur les ventes de voitures aux États-Unis à chaque année. Selon les données fournies par ce site Internet, c'est Toyota qui domine la liste des « 15 modèles de voitures conservés pendant plus de 15 ans par leur propriétaire ».

Cette liste de 15 modèles de véhicules, qui sont au moins 1,6 fois plus susceptibles que la moyenne d'être conservés par leurs propriétaires d'origine pendant 15 ans ou plus, selon iSeeCars.com, est presque exclusivement composée de modèles japonais, à l'exception de la Volkswagen Golf, qui est un modèle de voiture allemande :

Toyota Highlander Toyota Sienna Toyota Tundra Toyota Prius Toyota RAV4 Honda Odyssey Toyota Sequoia Toyota Tacoma Honda CR-V Toyota Avalon Acura MDX Toyota Camry Subaru Forester Nissan Frontier Volkswagen Golf

Les 10 marques de voitures que les propriétaires des États-Unis gardent pendant 15 ans ou plus sont quant à elles, en ordre de popularité, les Toyota, les Subaru, les Honda, les Acura, les Lexus, les Hyundai, les Mazda, les Nissan, les INFINITI et les GMC.

Selon vous, est-ce que ces résultats sont représentatifs de la réalité québécoise ? Le sont-ils de la réalité beauceronne ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à ce sujet sous cet article ou encore sur notre page Facebook.

Méthodologie de l'analyse

Précisons qu'aux fins de cette recherche, iSeeCars.com a analysé les données de 650 000 voitures usagées dont les modèles ont été conçus entre les années 1981 et 2002, et qui ont été vendus entre les mois de janvier et de novembre 2017, aux États-Unis.

Les modèles qui présentaient moins de 100 voitures vendues durant ces onze mois l'an dernier, ou qui n'étaient plus en production en 2017, ont été exclus de cette analyse.

SOURCE : iSeeCars.com