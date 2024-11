Balado: En tête-à-tête avec Yvon Thibodeau

Chargement du lecteur ...

Pour les résidentes et les résidents de Saint-Georges, vous l'avez sûrement aperçu un jour, avec sa tête maintenant blanche et son éternelle caméra accrochée au cou, en train de prendre des photos, de tout et de rien, que l'événement soit programmé ou fortuit.

Ce retraité, qui a travaillé pendant plus de 30 ans comme préposé aux bénéficiaires, s'est impliqué bénévolement (et le fait toujours!) au sein de multiples organismes communautaires.

Et il a toujours eu un faible pour le milieu politique, peu importe les partis et les tendances.

Rencontre en tête-à-tête avec Yvon Thibodeau.

