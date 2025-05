En tête-à-tête avec Thomas Thibodeau et Ève-Marie Nadeau

Chargement du lecteur ...

Dans cet épisode, rencontrez Thomas Thibodeau et Ève-Marie Nadeau qui ont co-réalisés le documentaire « Jusqu'à la faim » dans lequel ils abordent les troubles alimentaires.

Grâce à plusieurs témoignages, ils présentent les réalités de ceux qui vivent avec un trouble alimentaire, mais aussi celles de leurs proches. « On en a appris beaucoup sur le sujet », ont-ils confié en entrevue. Les deux étudiants ont monté le projet de A à Z, de la recherche à la promotion, en passant par la réalisation et le post-production.

« On a vraiment fait ce documentaire là dans le but de répondre à des questions et d'informer le monde. On avait une approche très sincère et humaine, je pense. On a eu vraiment beaucoup de plaisir », a précisé Thomas qui souhaite utiliser l'approche documentaire pour aider les autres.

Dans ce balado, ils reviennent sur leur expérience de réalisateur, leur projet et leurs ambitions.

