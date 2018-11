La peur… l’insécurité de manquer d’argent!

Que l’on s’intéresse à l’argent ou non, la peur ou l’insécurité de manquer d’argent gagne du terrain tant au niveau de l’individu que de l’entrepreneur. Plusieurs études ont démontré que nos besoins primaires sont à la source de notre processus de prise de décision.

La pyramide de Maslow est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow.

Selon cette pyramide, nous recherchons d’abord à satisfaire les besoins du premier niveau avant de penser aux besoins situés au niveau supérieur de la pyramide.

Naturellement, tout individu cherchera à assouvir ses besoins physiques avant les besoins de sécurité : c’est pour cela que dans une situation où notre survie serait en jeu, nous sommes disposés à prendre des risques. Nous ne pouvons agir sur les besoins supérieurs de la pyramide qu’à la condition que les besoins primaires, soit physiques et sécurité, soient comblés.

Définition des besoins physiques : les besoins physiques sont des besoins reliés directement à la survie de l’individu. Ce sont des besoins essentiels à la vie tels que respirer, manger, boire, se vêtir, dormir…

Définition des besoins de sécurité : le besoin de sécurité provient du désir de tout individu à être protégé physiquement, financièrement et moralement, par exemple le réseau social, en vieillissant.

La peur ou l’insécurité financière touchent un grand nombre de gens, que l’on s’intéresse à l’argent ou non, cette idée de manquer de quelque chose est ressentie plus qu’une simple perception.

Vous seriez surpris de connaître le nombre de personnes qui, par compulsion, dépensent afin d’avoir le sentiment de se sentir en sécurité et de ne manquer de rien.

Attention, ce sont des victimes faciles pour les annonces publicitaires, car les messages qu’ils diffusent poussent les gens à dépenser sous le coup d’une émotion qu’ils vont ensuite rationaliser.

Qu’en est-il du besoin d’insécurité chez un entrepreneur qui désire ralentir ou vendre son entreprise?

Pour certains, la peur et l’insécurité prendront le dessus, ainsi l’entrepreneur qui désire ralentir son temps au travail pourrait repousser l’échéance par peur de ne pas avoir suffisamment d’argent à la retraite ou par l’insécurité sur son rôle futur. Que fera-t-il de son temps libre? Va-t-il être limité financièrement s’il n’a plus la plus-value de son entreprise?

Beaucoup d’entrepreneurs se briment eux-mêmes car ils ne pensent pas qu’ils ont l’argent nécessaire pour leur deuxième vie et leur entreprise est leur fonds de retraite. L’insécurité peut être liée aussi au sentiment d’appartenance à leur entreprise et au fait que l’argent est un prétexte pour combler un sentiment d’utilité.

Un détachement est nécessaire pour se poser les bonnes questions, pour dépasser le stade de sécurité et de se réaliser pleinement comme individu. Malgré ce que laissent croire encore certains tabous, une consultation en psychologie n’est pas pour les fous. Cela permet de prendre un temps d’arrêt afin de se propulser vers l’avant en prenant conscience de ses freins.

Quelques questions à se poser :

– Avez-vous vraiment besoin de faire cette dépense?

– Quel sentiment vous habite à l’idée de posséder ce que vous convoitez?

– Mon insécurité financière est-elle réelle?

En terminant, il faut apprendre à gérer nos revenus et nos dépenses, à réduire et limiter notre endettement, en développant une habitude de consommation basée sur des valeurs réelles. C’est ainsi que nous parviendrons à nous prémunir de la peur et de l’insécurité de manquer d’argent. Il nous faudra aussi dépasser notre insécurité en ayant les conseils avisés d’un conseiller financier pour se propulser en haut de la pyramide des besoins.

Josée Blondin, M. Ps.

Psychologue organisationnelle

Experte en finance comportementale

https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/josee-blondin/la-peur-linsecurite-de-manquer-dargent