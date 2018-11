TRAVAUX AU QUAI PINON: DU DÉJÀ-VU

Tous sont au courant des importants travaux de rénovation actuellement en cours au fameux quai Pinon. Pour les plus vieux, c'est du déjà-vu. En 1966-67, l'érection du même ouvrage a suscité autant d'intérêt dans la population. Les deux premières photos nous ramènent le mieux en mémoire ce qui fut fait il y a plus de 50 ans. On constate que les travaux d'origine furent tout aussi spectaculaires, avec les moyens techniques de l'époque. D'ailleurs on ne détruit pas l'ancien quai, au contraire, le nouveau mur de soutènement est solidement ancré sur celui des années '60. Dans le cours de son érection, on enlèvera la tête du mur d'origine dont on ne verra plus aucune trace, même s'il continuera d'exister, enfoui sous les pistes cyclable et piétonnière.



Ce qu'on appelle aujourd'hui la promenade Redmond était à l'origine un stationnement linéaire érigé en vue d'aider les commerces et bureaux de la 1re avenue, comme le démontrent les photos 3 et 4, avant l'érection du quai Pinon. On voit les pelles mécaniques sur l'ile, chargeant les camions de terre qui était acheminée en arrière des édifices le long de la rivière. On constate aussi que cette voie est prolongée en direction du garage Redmond en face de l'aréna, ce qui fut appelé au début «l'avenue Chaudière», puis rebaptisée plus tard la «promenade Redmond».



La rénovation en cours était une nécessité. Le nouvel ouvrage rajeunira et embellira tout le centre-ville pour longtemps. Mais si bien faits qu'ils soient, ces chefs-d'oeuvre finissent toujours par devoir être rénovés un jour.



Photos du fonds Victor Rodrigue. Texte et recherches de Pierre Morin.