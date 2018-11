Le Pavillon du coeur, est-ce pour moi?

Combien de personnes se questionnent à savoir si les services du Pavillon du cœur s’adressent à eux? Avant tout chose, il faut savoir que le mot « cœur » dans la terminaison de notre nom n’est pas spécifiquement lié aux maladies du cœur. Il fait plutôt référence à cet organe, notre cœur, que nous souhaitons maintenir en bonne santé! Ainsi, la clientèle cible de notre organisme s’est élargie au fil des ans. Au départ, seules les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires étaient desservies. Aujourd’hui, notre clientèle est composée de personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.

Le principe est fort simple! Nous souhaitons aider le plus de gens possible en Beauce-Etchemins grâce à notre équipe de professionnels de la santé, à notre offre de service et à nos installations.

Pour mieux comprendre notre clientèle, je vous ai dressé un portrait de ce qu’est la maladie chronique et ses facteurs de risque. Peut-être vous reconnaîtrez-vous?

Qu’est-ce qu’une maladie chronique?

Les maladies chroniques sont des maladies non contagieuses qui se développent lentement, qui peuvent limiter les activités quotidiennes de façon prolongée dans le temps et qui, souvent, ne peuvent être guéries, mais, dans la plupart des cas, peuvent être évitables. Elles sont attribuables à un ensemble de causes qui affectent une personne tout au long de sa vie.

La liste des maladies chroniques qui affligent au quotidien des personnes de tous âges est longue. Le Pavillon du cœur a fait le choix d’intervenir auprès des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires, de diabète, de cancer puis de maladies musculosquelettiques, neurologiques et mentales.

Responsables de 60 % des décès, les maladies chroniques sont la toute première cause de mortalité dans le monde selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Quelles sont les causes de la maladie chronique?

Le vieillissement de la population et les mauvaises d’habitudes de vie en sont grandement responsables.

Plus spécifiquement, les causes des maladies chroniques sont bien établies et bien connues. Une série de facteurs de risque communs chez les hommes et les femmes est responsable de la plupart des maladies chroniques, mais ces facteurs sont heureusement modifiables :

L’alimentation malsaine;

La sédentarité;

Le mauvais stress;

Le tabagisme;

L’abus d’alcool.

Jusqu’à 80 % des maladies pourraient être évitées par l’élimination de ces facteurs de risques!

Ces causes s’expriment à travers des facteurs de risque intermédiaires, tels que :

L’hypertension artérielle;

Le prédiabète;

Le cholestérol élevé;

Le surpoids et l’obésité.

Il y a également des facteurs de risque non modifiables que sont l’âge et l’hérédité.

Vivre au quotidien avec une maladie chronique est loin d’être facile

Compte tenu du fardeau accru pour ces personnes, pour leurs proches de même que pour le système de santé, le Pavillon s’est donné le mandat d’améliorer la qualité de vie, l’état de santé, et le bien-être de ces personnes par la mise sur pied d’une offre de service qui implique la pratique d’activité physique et l’enseignement de saines habitudes de vie. Une trentaine de combinaison d’activités est possible selon l’état de santé, la motivation, les goûts et les intérêts de nos clients.

Vous vous reconnaissez à travers cette description? Nous sommes là pour vous!

Intéressé à prendre votre santé en charge? Communiquez avec la réception du Pavillon au 418 227-1843, visitez notre site Internet www.pavillon.coeur.ca ou présentez-vous au Pavillon (2640, boul. Dionne, Saint-Georges). Nous offrons un accompagnement personnalisé à chacun des clients et nous les guidons vers le programme qui correspond le mieux à leurs besoins.

