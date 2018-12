Vivre la frénésie des fêtes en Beauce!

En Beauce, nous savons comment avoir un temps des fêtes remarquable et festif! Je vous invite à y dénicher les meilleurs cadeaux et à y vivre les plus mémorables moments. Il faut donc se laisser guider au cœur des paysages hivernaux féeriques de notre région.

Coupez votre sapin,

Saint-Isidore

Pour être prêt à accueillir le Père Noël, il faut tout d’abord se rendre chez « Coupez votre sapin » à Saint-Isidore. Une nouvelle tradition familiale à créer! Les enfants seront ravis de choisir leur sapin en dévalant les rangées de conifères accompagné de leurs parents et de leur animal de compagnie. Toute la famille peut donc participer pour choisir le sapin qui embaumera la maison d’une délicieuse odeur pendant toute la période de Noël.

La Cabane à Pierre

Ensuite, il faut immédiatement aller partager un délicieux brunch avec le Père Noël pour lui donner notre liste de cadeaux à la Cabane à Pierre! Il sera en plus accompagné de son musicien pour nous permettre de chanter et danser avec lui. Même Cléobule, le lutin, fera de la partie en vous faisant visiter le fameux sentier des lutins. Que du plaisir en famille à vivre dans cet endroit féérique! Bien entendu, la Cabane à Pierre reste parfaite pour vos fêtes de familles, vos réceptions des fêtes et vos partys de bureau. Réservez rapidement au 418 479-5200.

Les Créativités beauceronnes,

Notre-Dame-des-Pins

Ensuite, direction magasinage des fêtes! Entre les murs d’une maison ancestrale construite en 1825, vous pourrez magasiner un grand choix de courtepointes, catalognes, nappes, napperons, articles de décoration intérieure, peintures et sculptures sur bois, céramiques et bien plus! Que de mieux pour ces proches que des cadeaux faits main par des artisans beaucerons? Vous pourrez également faire des achats de décorations du temps des Fêtes sur place! Les Créativités beauceronnes sont ouvertes les fins de semaine, ainsi que le 21 décembre pour vos achats de dernières minutes.

Le NRJ SPA Nordique,

Saint-Alfred

Le temps des fêtes, ce n’est pas seulement des réveillons, mais aussi un parfait moment pour prendre soin de soi. C’est exactement ce que vous propose le NRJ SPA Nordique. Les bienfaits du spa nordique, du sauna finlandais, du sauna humide hammam et d’un massage vous permettront de vivre un temps des fêtes totalement zen. Puis, pourquoi ne pas offrir une journée de détente dans le décor hivernal enchanteur du NRJ SPA Nordique à vos proches avec un chèque cadeau?

Le Georgesville,

Saint-Georges

S’offrir un séjour dans un hôtel moderne de qualité supérieure en plein centre-ville est parfait pour s’évader pendant les vacances de Noel. Vous y vivrez des journées exceptionnelles où l’accueil chaleureux des beaucerons vous charmera à tout coup. De plus, que vous dormiez à l’hôtel ou non, il faut évidemment profiter d’un repas entre amis au resto le Point-Virgule, où l’ambiance et le goût merveilleux des plats rendront votre soirée mémorable.

Musée antique Victor Bélanger, Saint-Côme

Finalement, il ne faut pas oublier de faire un tour au Musée antique Victor Bélanger. On vous y attend avec une exposition de crèche de 1930 à aujourd’hui, une collection de 14 trains électriques miniatures en mouvement le tout dans une ambiance magique. Les petits et grands seront émerveillés par cette exposition! Les crèches ne manqueront pas de ravir nos grands-parents qui pourront se remémorer les crèches qui remplissaient leur maison quand ils étaient enfants. Une expérience à vivre en famille jusqu’à la mi-janvier!

En Beauce, nous ne manquons pas d’idées pour rendre l’hiver inoubliable. Restez donc à l’affût des prochains blogues pour encore plus d’idées de sorties hivernales