ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MOTIVATION : TROUVEZ LA VÔTRE ! TRUCS D’UNE KINÉSIOLOGUE

En cette période de résolutions, il y aura plusieurs personnes qui s’inscriront à la salle d’entraînement pour perdre quelques kilos ou pour retrouver la forme. La plupart des gens resteront motivés quelques semaines, voire quelques mois, et ensuite, abandonneront leur entraînement. Vous vous demandez pourquoi ? Voici comment éviter cette situation !

QUELLE EST VOTRE SOURCE DE MOTIVATION ?

Si vous demandez à une personne pourquoi elle s’entraîne, vous entendrez plusieurs réponses : « Parce que je veux être en meilleure forme », « Parce que je veux plaire à mon conjoint », « Parce que je veux être plus fort(e) », « Parce que je veux perdre du gras », etc. Chaque personne a sa propre motivation !

Afin de réussir à garder celle-ci, il faut tout d’abord savoir qu’il existe deux grandes catégories de motivation : extrinsèque et intrinsèque. La plupart du temps, la source principale de motivation provient davantage de l’extérieur, c’est-à-dire que la personne fait une action dans l’intention d’obtenir un bénéfice pour recevoir une récompense ou pour obtenir la reconnaissance d’un proche. Bref, ils ne le font pas pour eux ! C’est ce qu’on appelle une motivation « extrinsèque ». Lorsque je rencontre des clients, j’entends souvent les raisons suivantes : « Je bouge pour perdre du poids » ou « Je bouge pour faire plaisir à ma famille ». Les gens se mettent beaucoup de pression sur les normes qui sont extérieures et sur les standards proposés par la société. Il n’y a rien de moins motivant à faire un exercice si vous n’avez aucun intérêt, n’est-ce pas ?

Quant à la motivation dite intrinsèque, elle prend son origine au plus profond de vous-même. Elle se nourrit de vos intérêts et de votre plaisir. Ce type de motivation devrait prendre beaucoup plus de place dans votre quotidien pour votre pratique d’activité physique, car on y prend plaisir ! C’est cette motivation qui vous permettra de maintenir votre comportement actif à long terme. Pensez à une activité que vous aimez faire ! Il ne faut pas faire un entraînement par obligation ou s’entraîner en salle pour plaire aux autres : vous devez passer à l’action par vous-même, et ce, pour vous seulement ! Ainsi, vous serez davantage motivé à pratiquer et à maintenir votre entraînement sur le long terme tout en ayant du PLAISIR ! Selon moi, c’est LA recette gagnante !

Pour réussir à garder un mode de vie actif tout en gardant votre motivation, il faut davantage opter pour une motivation personnelle et non celle de votre partenaire.

4 TRUCS POUR VOUS MOTIVER À L’ENTRAÎNEMENT

Vous aimeriez commencer à bouger ou à vous entraîner, mais la motivation n’est pas au rendez-vous ? Je vous partage 4 conseils qui vous aideront dans votre démarche.

1 - Fixez-vous un objectif

La fixation d’objectif a beaucoup plus d’impact que vous ne le pensez. Il vous permettra de vous stimuler en considérant bien sûr vos intérêts. Attention! Il ne faut pas tomber dans le piège d’un objectif irréaliste! Le kinésiologue est un ajout important dans votre prise en charge puisqu’il vous accompagnera et vous donnera les outils pour réussir votre objectif.





2 - Planifiez

Si vous placez vos entraînements ou vos activités dans votre horaire, il sera plus facile de respecter votre engagement avec vous-même et vous serez assuré d’avoir du temps pour prendre soin de votre santé. La planification est la clé du succès!





3 - Trouvez-vous un complice

Si vous êtes moins motivé à bouger seul, il est possible de vous trouver un complice qui vous accompagnera lors de votre entraînement. Vous pourrez ainsi échanger sur votre progrès et sur vos activités. Il est plus facile de se laisser tomber que de laisser tomber un ami !





4 - Soyez guidé par un professionnel de la santé

Le kinésiologue est le meilleur allié qui peut vous aider à élaborer un plan de « match » sécuritaire et personnalisé afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Il saura utiliser ses connaissances et vous donner des moyens pour prendre en charge votre santé tout en respectant votre capacité physique. Il travaillera avec vous dans un seul but commun : votre objectif ! Sachez que le Pavillon compte dans son équipe 5 kinésiologues qui peuvent vous guider vers l’adoption d’un mode de vie sain.

