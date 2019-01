Un mariage fabuleux sans dette à long terme? Dites oui, ça se peut!

Un mariage en vue? Félicitations! Vous et votre fiancé(e) allez bientôt commencer à planifier le mariage de vos rêves. Mais avant, gardez ce chiffre en tête : 30 000 $. Selon un sondage de Weddingbells.com, il s’agit du coût moyen actuel d’un mariage au Canada*!

Le financement d’un mariage qui coûte autant, sinon plus, peut décourager, et ce, même si vos parents payeront une partie des frais. La lune de miel pourrait faire place à une montagne de dettes. Planifiez maintenant pour éviter plus tard une dette à long terme. Voici quelques conseils financiers de base :

Soyez romantique et réaliste En principe, le mariage, c’est pour la vie! Envisagez donc votre mariage comme un des éléments de votre vie financière globale. Décidez de la formule qui fera votre bonheur à tous les deux, en respectant un budget raisonnable et abordable.

Ne payez pas avec la carte de crédit et ne fragilisez pas votre avenir financier Payez votre mariage avec vos économies plutôt qu’avec votre carte de crédit, vos placements ou votre épargne-retraite, sinon vous en aurez pour des années à payer les factures de votre mariage. À titre d’exemple : si vous utilisez votre carte de crédit pour payer des dépenses de mariage de 25 000 $, à un taux d’intérêt annuel de 14 % et en versant le minimum chaque mois, vous effectuerez votre dernier paiement à l’âge de 45 ans.

Tenez le coup et planifiez Servez-vous tous les deux de la préparation budgétaire de votre mariage pour jeter les bases de vos projets financiers communs. Voici un exemple de budget simple de couple pour vous aider :

À combien s’élève la dette de chacun d’entre nous avant le mariage? _____ $

À combien s’élèvent nos économies? _____ $

Quel est notre revenu mensuel conjoint (salaire et autres revenus)? _____ $

Quelles sont nos dépenses mensuelles? _____ $

Combien pouvons-nous placer dans notre fonds de mariage chaque mois? _____ $

Combien pouvons-nous épargner ou investir pour réaliser nos autres rêves? _____ $

Passez en revue les rouages financiers de votre relation Soyez francs l’un envers l’autre en ce qui a trait à vos dettes et vos biens et envisagez une entente prénuptiale. Après le mariage, revoyez les bénéficiaires de vos polices d’assurance et placements enregistrés, rédigez un nouveau testament et prévalez-vous de tous les avantages réservés au conjoint au moment de remplir votre déclaration de revenus.

Oui, grâce à une planification financière intelligente – et l’aide de votre conseiller professionnel – vous pouvez réaliser vos rêves de mariage et d’avenir financier commun.

* http://www.weddingbells.ca/planning/wedding-trends-in-canada-2015/