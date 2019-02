Baby-boomers – Rêves et réalités concernant la retraite

Les baby-boomers sont de grands optimistes – mais, selon un sondage de insurance-journal.ca * , ils peuvent aussi l’être trop en ce qui concerne leur santé et l’état de leurs finances au moment de leur retraite.

Lors du sondage, 97 % des répondants ont décrit leur niveau de santé actuel comme bon, très bon ou excellent et 86% ont dit s’attendre à prendre leur retraite en bonne santé. Pourtant, le sondage a révélé que 61 % des employés de plus de 50 ans souffraient de une ou de plusieurs maladies chroniques. Les troubles les plus courants étaient l’hypertension, l’arthrite, un taux de cholestérol élevé, le diabète ainsi que des problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l’anxiété.

En ce qui concerne les finances, plus du tiers des répondants au sondage ont indiqué qu’ils économisaient 10 % ou moins de leur salaire actuel en prévision de la retraite, mais que, à la retraite, ils avaient l’intention de retirer en moyenne 15% de leurs économies par année – soit plus de quatre fois le taux de retrait généralement recommandé.

Les principales leçons à retenir de ce sondage sont évidentes :

De nombreux baby-boomers devraient être plus réalistes au sujet de leur santé et de l’escalade des coûts des soins de santé avec lesquels ils devront probablement composer à la retraite.

Un bon nombre d’entre eux devraient épargner davantage en prévision de la retraite.

De plus, à la retraite, ils devront compter sur un solide plan financier pour maintenir le mode de vie qu’ils souhaitent et s’assurer également de disposer de ressources financières suffisantes pour l’ensemble de leur retraite.

Les baby-boomers se dirigent rapidement vers la retraite (ou sont déjà à la retraite), mais il n’est jamais trop tard pour établir un plan afin d’assurer son avenir financier. Voici quelques conseils pour y parvenir qui s’appliquent aussi bien aux baby-boomers qu’aux travailleurs canadiens d’autres générations.

Commencez à épargner le plus tôt possible – et épargnez régulièrement.

à épargner le plus tôt possible – et épargnez régulièrement. Évitez les mauvaises dettes qui ne génèrent pas de revenu ou qui n’augmentent pas votre valeur nette.

les mauvaises dettes qui ne génèrent pas de revenu ou qui n’augmentent pas votre valeur nette. Investissez intelligemment – en particulier dans les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI).

intelligemment – en particulier dans les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). Assurez-vous d’avoir une protection d’assurance adéquate pour faire face aux problèmes de santé qui pourraient se présenter – en particulier une assurance invalidité, une assurance contre les maladies graves et une assurance de soins de longue durée. Rappelez-vous que les coûts de santé augmentent généralement avec l’âge.

d’avoir une protection d’assurance adéquate pour faire face aux problèmes de santé qui pourraient se présenter – en particulier une assurance invalidité, une assurance contre les maladies graves et une assurance de soins de longue durée. Rappelez-vous que les coûts de santé augmentent généralement avec l’âge. Ayez un plan qui comprend un budget réaliste pour vos années de retraite, combiné à une stratégie de retraits réaliste. Conservez un fonds d’urgence pour faire face aux imprévus (de santé ou autres). Assurez-vous que votre plan tient compte de l’inflation.

Et, surtout, demandez conseil. Votre conseiller professionnel peut vous faire bénéficier de son expertise et vous fournir l’évaluation réaliste dont vous avez besoin pour établir et mettre en oeuvre un plan financier qui vous conviendra, indépendamment de votre âge, pour toute votre vie.

* http://insurance-journal.ca/article/boomers-unable-to-distinguish-between-retirement-reality-and-fantasy