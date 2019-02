LES ANCIENS SITES DU MAGASIN YELLOW

On connait tous ce renommé vendeur de chaussures Yellow. Saviez-vous qu'il s'agit d'une chaine authentiquement québécoise, fondée à Montréal en 1916 par M. Samuel Avrith et maintenant dirigée par son petit-fils Douglas. C'est, avec Canadian Tire, l'une des plus anciennes chaines de magasin ayant établi une succursale à Saint-Georges. Yellow s'est d'abord installé sur la 1re avenue (dans la partie gauche de l'édifice aujourd'hui occupé par le restaurant Gril-Wok) vers 1960 (1re photo). Il s'y est établi quelques années après que le commerce voisin, le Salon du Meuble, fut déménagé où se trouve aujourd'hui le Jasmin. Au début, l'édifice voisin était donc vacant, mais peu de temps plus tard, la Papeterie St-Georges y a aménagé, comme on le constate à la 2e photo (avant et après l'arrivée de la papeterie, au coin de la 120e rue). En 1970, Yellow innove avec son concept libre-service et il en ouvre un à Saint-Georges en mai 1974 (là où se trouve aujourd'hui le Comptoir Régional de Beauce (St-Vincent-de-Paul). Il était alors dans le même immeuble que la mercerie Roger Carrier, et juste à côté de Peoples (photo 3). Finalement, son dernier site sur la 1re avenue a été, dans les années '80, dans un immeuble rapproché de celui qui loge maintenant le Rock Café (photo 4). Plusieurs années plus tard, il a lui aussi choisi d'aller au Carrefour St-Georges, où il est encore aujourd'hui. Vraiment intéressant de découvrir (ou redécouvrir) tous ces anciens commerces qui ont façonné notre ville et agrémenté notre jeunesse. Photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.