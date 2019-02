L'ÉGLISE DE 1862 À SAINT-GEORGES

La première église, qu'on aurait pu appeler une chapelle, dura à peine 30 ans, de 1831 à 1862. On n'en détient aucune photo. Trop frêle et petite, elle fut remplacée en 1862 par une véritable église, commencée par le curé Charles-Godefroy Gaudin et terminée le 18 décembre 1862 par le curé Ferdinand Catellier. Ce temple était situé au même endroit que l'église actuelle, mais sa façade était tournée vers le nord plutôt que de regarder la rivière. Les dimensions à l'intérieur étaient de 120 pieds par 48 pieds et on y comptait 208 bancs. Les 2 premières photos nous la montrent en des moments différents dans les années 1880. La 1re a été prise un dimanche au début de l'été, remarquez les femmes avec parasols à gauche de la foule. À l'époque, la majorité des gens étaient fermiers vivant dans les rangs tout autour de la paroisse. Pas de TV, de radio ni de téléphone, alors les gens se rassemblaient le dimanche après la messe sur le perron de l'église pour socialiser et apprendre les dernières nouvelles. La 2e photo a été prise en des moments plus tranquilles, on peut voir les nombreuses barres d'attache pour les chevaux. On a la chance d'avoir une photo de l'intérieur (photo 3). Certains items de décoration de celle-ci furent transférés dans l'église de 1900, dont le lustre de cristal. Vu la croissance soutenue de la population dans les années 1880 et 1890, on décida d'ériger une nouvelle église plus imposante en 1900. On aurait dû conserver celle de 1862, et construire à côté, mais malheureusement, il fut plutôt décédé de démolir le bel édifice de 1862 (photo 4) pour reconstruire sur le même site. L'historien Garant a écrit; «Pourquoi avoir démoli cette église? Démolition malheureuse. Une erreur à ne pas répéter. Sauvegarde de notre patrimoine architectural beauceron... Leçon du passé!» Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.