Régime de retraite : six décisions clés à prendre pour une retraite réussie

Vous avez sans doute beaucoup réfléchi à ce à quoi ressemblera votre retraite. Mais que vos plans comprennent des voyages, du bénévolat, une nouvelle carrière ou une multitude d’autres rêves, le plus important, c’est d’avoir les ressources financières pour les concrétiser tous. Si vous adhérez à un régime de retraite, c’est le temps de prendre des décisions qui auront d’importantes conséquences sur le montant et la durée de votre revenu de retraite.

1. Décider à quel moment les prestations vont commencer.

Si vous participez à un régime de retraite à prestations déterminées, votre prestation annuelle pourrait être réduite si vous prenez votre retraite avant un certain âge ou avant d’avoir accumulé un minimum d’années de service. Cependant, si votre régime inclut une prestation de raccordement, celle-ci compensera la différence, entre la date de la retraite anticipée et l’âge de 65 ans.

2. Décider si vos prestations iront ou non à votre conjoint après votre décès.

Vous avez habituellement deux options :

3. Choisir la proportion de la prestation au survivant.

Ce ne sont pas tous les régimes qui le permettent, alors vérifiez les détails du vôtre. Dans la plupart des provinces et territoires, la prestation au survivant « normale » équivaut à 60 % de la prestation qui vous était versée avant le décès. Certains régimes comprennent toutefois d’autres options de prestations de survivant, telles que 66,66 %, 75 % et 100 %.



4. Déterminer si vous avez la possibilité de recevoir un nombre minimum garanti de prestations.

Dans certains régimes, vous pouvez choisir de recevoir des prestations mensuelles au cours d’une période minimale de 5, 10 ou 15 ans; autrement dit, même si vous décédez prématurément, les prestations continueront d’être versées durant la période choisie.



5. Votre régime permet-il d’intégrer les prestations du RRQ (Régime de rentes du Québec) ou de la SV (Sécurité de la vieillesse)?

Si oui, vous pouvez choisir de recevoir des prestations mensuelles plus élevées jusqu’à 65 ans, âge où commencent normalement les prestations du RRQ et de la SV. Cette option entraînera une réduction des prestations mensuelles après l’âge de 65 ans.



6. Avez-vous la possibilité de transférer la valeur de rachat de votre régime de retraite dans un compte immobilisé?

Au lieu de recevoir une prestation mensuelle jusqu’à votre décès, vous transférez la valeur de rachat vers un compte dont vous avez le contrôle.

Ces six décisions clés à l’égard du régime de retraite, qui s’intègrent à un ensemble de décisions financières, devraient vous aider à réaliser vos rêves de retraite. Pour vous assurer de prendre les bonnes décisions, consultez votre conseiller professionnel.

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.